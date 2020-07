KSČM a ČSSD našly shodu ohledně vyšší daně. Nebezpečný návrh, varuje ekonom

"Všechno, co KSČM požaduje, je už dávno v programu ČSSD. Tudíž pokud je podmínkou KSČM pro toleranci vlády plnění sociálnědemokratického programu, nemáme s tím problém,“ odpověděl v interview pro CNN Prima NEWS vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček na otázku, jaký je postoj sociálních demokratů k pětitýdenní dovolené a druhé sazbě daně ze zisku. Stejného názoru byla i šéfka resortu práce Jana Maláčová, taktéž za ČSSD.

Odlišný postoj ale zaujala ministryně financí Alena Schillerová (ANO), podle níž by větší daňová zátěž pro firmy v době nadcházející krize, kdy budou muset zápasit o svojí existenci, byla spíše kontraproduktivní.

Právnické osoby musejí platit 19 % daň. KSČM už dříve avizovala, že by firmy do zisku deseti milionů měly platit stávající výši daně, zatímco ty, které by jej přesáhly, by zdanila 25 procenty. Zda by tomu tak bylo i teď, ještě není jasné, neboť komunisté vládní ANO dosud neseznámili s podrobnými detaily svého návrhu.

Ekonomičtí experti jsou nicméně přesvědčení, že návrh na progresivní zdanění spíše uškodí než pomůže. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by mohlo být dokonce i nebezpečné.

"Jedná se o nebezpečný návrh, který bude snižovat konkurenceschopnost naší země v očích zahraničních investorů. Ti raději podnikají v zemích s nízkým daňovým zatížením,“ informoval.

Lukáš Kovanda z Czech Fund dále také uvedl, že další sazba daně znamená komplikaci celého finančního práva, a že by jejich počet měl být spíše snižován. I on má za to, že se nejedná o dobrý nápad.

Kdyby nebylo hlasů KSČM, nepodařilo by se současné menšinové vládě ANO a ČSSD získat důvěru Poslanecké sněmovny. Komunisté, kteří se 30 let po sametové revoluci dostali částečně k moci, vznesli sedm požadavků, přičemž pravidelně vyhodnocují jejich plnění.

Z jejich hlediska se svým způsobem jedná o největší úspěch v polistopadové éře, neboť byli po léta nucení setrvávat v opozici a de facto politické izolaci. Poprvé chtěl pro svou vládu využít jejich hlasů bývalý předseda lidovců Miroslav Kalousek.

Komunističtí politici sami veřejně deklarují, že se snaží maximálně využít příležitosti, která se jim naskytla. "Když už máme postavení toleranční strany, snažíme se dělat věci ve prospěch občanů,“ nechal se pro CNN Prima NEWS nedávno slyšet předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.