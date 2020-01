Komunistům se nezdá privatizace bytů OKD, Benešová má věc vyšetřit

Komunisté na základě zprávy sněmovní vyšetřovací komise k historii privatizace těžařské společnosti OKD vyzvala vládu, aby se zabývala privatizačními zločiny. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by pak měla prověřit právní okolnosti privatizace bytů, které byly do prodeje společnosti zahrnuty. Novinářům to během projednávání závěrů práce komise na plénu dolní komory řekl poslanec KSČM a člen komise Leo Luzar.