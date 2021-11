Končící vláda se sejde ještě jednou příští týden

Prezidenta Miloše Zemana podle svých slov Babiš v telefonickém rozhovoru informoval, že je marné, aby šéf ANO usiloval o pověření sestavit nový kabinet.

Zeman pak oznámil v telefonickém rozhovoru pro rádio Frekvence 1, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém a udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji. Hospitalizovaný Zeman funguje podle Babiše "úplně normálně". "Mluví normálně a je to ten starý dobrý pan prezident," řekl k rozhovoru Zemana pro rádio.

Vedle stanovení platových tarifů a kompenzací pro klienty zkrachovalých dodavatelů energií kabinet podle Babiše pokračuje na přípravách na předsednictví EU, které Česko čeká v druhé polovině nadcházejícího roku.