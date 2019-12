Konec vlády jedné straky? V krajích se protestuje proti Babišovi

Asi sto lidí se dnes vpodvečer sešlo v Karlových Varech na další z demonstrací za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). Dnešní protest se konal pod heslem "Konec vlády jedné straky". Řečníci poukazovali na to, že premiér Babiš je opět trestně stíhán za podvod kvůli Čapímu hnízdu a nově jej Evropská komise podezřívá ze střetu zájmů.

Vladimír Melichar z KDU-ČSL vyzval voliče, aby dávali hlasy politickým stranám, které mají jasná demokratická pravidla, nikoli těm, které vznikají jako podnikatelské projekty.

Dnešní demonstrace byla součástí celostátních akcí pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů v posledních měsících přišlo požadavky podpořit už asi milion lidí. Spolek Milion chvilek a jeho příznivci požadují na demonstracích a formou petic Babišovu demisi a zastavení státních zakázek a dotací pro holding Agrofert, který dal Babiš do svěřeneckého fondu. Chtějí také hájit nezávislost justice i médií.

V úterý zástupci spolku v závěru pražské demonstrace uvedli, že příští rok budou v protestech pokračovat. Babiš v reakci na demonstrace uvedl, že respektuje právo lidí demonstrovat, odstoupit ale nehodlá.

S transparenty a českými vlajkami dnes stovky lidí v Jihlavě protestovaly proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Sešli se v parku nedaleko sochy T. G. Masaryka. Kromě místních přišli svůj nesouhlas s premiérem vyjádřit i lidé z jiných měst Vysočiny, kde se naposledy demonstrovalo v pondělí, řekl za pořadatele Petr Palovčík.

Mezi protestujícími byla i paní Hana z Kuřimi na Brněnsku. Do Jihlavy ji dnes zavedla náhodná cesta, ale protože o setkání věděla, chtěla se ho i s manželem zúčastnit. Oba už jsou v důchodu a o politiku se zajímají. Protestů, ke kterým vyzývá spolek Milion chvilek, už se v minulosti účastnili. "S politickou situací nejsme spokojení, myslíme si, že to u nás není v pořádku. Nesouhlasíme s Milošem Zemanem ani Andrejem Babišem. Proto jsme tady," řekla paní Hana. Protestů se podle ní účastní především mladší lidé, její vrstevníci často kritiku obou politiků nechápou. "Já bych měla radši změnu, ale je těžké říct za koho," dodala.

V Jihlavě dnes protest zorganizoval Spolek pro navrácení sochy T. G. Masaryka. Podle odhadu ČTK si argumenty proti Babišovu působení ve vládě přišlo poslechnout několik stovek lidí. Organizátoři se setkali i s výtkami, že do adventní doby protesty nepatří. Babiš ale podle Palovčíka není člověk dobré vůle, proto si pokoj nezaslouží.

Více než dvě stě lidí se dnes sešlo v centru Zlína na protestní akci za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). Šlo o jednu z akcí, kterou na dnešek svolal spolek Milion chvilek pro demokracii do krajských měst.

Podle pořadatele Ziggyho Horvátha se věci posouvají a zájem lidí o dění roste. "I dnes jsem se seznámil se spoustou lidí, v Otrokovicích vznikla nová buňka, v Holešově byla úspěšná akce, to ještě minule nebylo. Opravdu se to rozrůstá. Za každého jednoho jsme vděční, že v tuhle dobu přijde a dá tomu svou tvář a svůj čas. Má to velký smysl," řekl dnes ČTK Horváth. Podle něj přibývá občanů, kteří se snaží aktivizovat ostatní a poukazovat na věci, které lidi trápí.

Ve Zlíně dnes vystoupili také pořadatelé demonstrací z jiných měst a obcí ve Zlínském kraji, například z Provodova na Zlínsku, kde se nejdříve sešlo jen 12 lidí, ale později jich přibylo. "Na venkově je to těžké, udělat demonstraci tam, kde se všichni navzájem znají, je něco jiného než ve velkém městě. Myslete na to, jak podpořit venkov," uvedl pořadatel setkání v Provodově Milan Kubelka.

Vystoupili také lidé z Luhačovic či Uherského Hradiště. "Někteří říkají, je advent, nechte politiku spát, běžte péct perníky a uklízejte. Myslím, že bychom si měli uklidit hlavně sami v sobě a hlavně uklidit si v naší republice. A možná by bylo na čase vymést to zlo, které tady je," uvedla Žaneta Urbancová z Luhačovic.

Lidé nesli transparenty "Všetci kradnú, iba ja čerpám", "Milí Češi a Moraváci, máme stále velkou práci, ať nevládnou darebáci, estébáci a další všiváci!", "Stop totalitě", "Udavači StB, stydíme se za tebe" nebo "Bureši, Zlín si nekoupíš".

Spolek Milion chvilek a jeho příznivci už měsíce požadují na demonstracích i formou petic demisi premiéra či zastavení státních zakázek a dotací pro holding Agrofert. Uvádějí také, že hájí nezávislost justice i médií. Tvrdí, že Česko nemá mít v čele vlády politika, který je podle nich ve střetu zájmů a stále čelí trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Babiš respektuje právo lidí demonstrovat, odstoupit nehodlá. Všechna obvinění odmítá.