Kongres ODS zvolil místopředsedy, uspěli Kupka, Vondra i Baxa

Ve volbě čtveřice místopředsedů hlasovalo platně 517 delegátů kongresu. Europoslanec Vondra získal 482, ministr dopravy Kupka 470, ministr kultury Baxa 425. Zajíčka podpořilo 458 delegátů.

Baxa v kandidátském projevu řekl, že ODS musí projevit dostatek empatie k občanům. "Budeme muset trpělivě vysvětlovat, že minulé vlády zaťaly takové sekery do naší budoucnosti, že se to bez větší či menší oběti každého z nás nedá vyřešit," uvedl. V souvislosti s letošními komunálními volbami doplnil, že na politické scéně není nyní žádná jiná síla, která by aspirovala na pozici jedničky.

Pro Česko je historickou příležitostí a nadějí, že v nynější krizi má hlavní slovo strana s jasně uspořádanými hodnotami a ne uskupení, které si své názory tvoří každý den znovu podle sociálních sítí, prohlásil v narážce na bývalé vládní hnutí ANO Kupka. Vyzdvihl reakci vlády na ruskou invazi na Ukrajiny. "Jsem hrdý, že se na takovém návratu reputace naší země mohu podílet," řekl.

Vondra řekl, že ODS je po letech zápasu o přežití zpět v plné síle a dobré kondici. "Získali jsme ztracené sebevědomí, ale nepropadáme pýše ani aroganci," uvedl. Před Českem podle něj nyní stojí nutnost zbrojit a starat se o svou bezpečnost, ale také výzva omezit energetickou závislost na Rusku a jeho vydírání. Třetí výzva je podle něj humanitární v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny.

Zajíček zdůraznil, že ODS v posledních deseti letech byla z vlády i opozice tahounem digitalizace státu. "Chci být společně s vámi i nadále tam, kde se bude rodit nová budoucnost pro tento stát, aby lidé měli stát moderní, vstřícný a efektivní," řekl.

Goláň získal nominaci jen z domovského Zlínského kraje. Ve stručném projevu pak řekl, že vidí řadu vhodnějších lidí do funkce místopředsedy ODS. "Chci pracovat ještě v komunální politice, ve straně, pro lidi a stranu. Až bude příště vhodná doba, tak možná nominaci přijmu," uvedl.

V nejužším vedení ODS nebude opět žádná žena. Šéf občanských demokratů Petr Fiala k tomu dnes novinářům řekl, že ve straně je řada výrazných žen mezi dlouhodobými i nastupujícími tvářemi. "My jsme demokratická politická strana, protože jsme i strana pravicová, tak nevěříme kvótám," uvedl předseda vlády.

Podle reportéra serveru EuroZprávy.cz se v atmosféře na místě stále odrážela euforie z úspěchu v říjnových sněmovních volbách, kdy ODS stála v čele vítězné koalice Spolu. Odpovídala tomu i důvěra, kterou v hlasování od delegátů obdrželi předseda Petr Fiala a 1. místopředseda Zbyněk Stanjura.

V projevech řečníci z řad ODS v čele s premiérem Fialou i hosté z ostatních vládních stran vyzdvihovali úspěch v loňských volbách, zároveň však zdůrazňovali, že vládní angažmá je teprve na svém začátku, proto je nutná pokora. V kuloárech byly velkým tématem i blížící se komunální a senátní volby na podzim letošního roku a prezidentská volba na začátku příštího roku.