Koronakrize dopadla na samoživitelky. STAN pro ně navrhuje příspěvek 6000 korun

O podpoře pro příslušný návrh zákona bude STAN vyjednávat s dalšími sněmovními stranami. Vláda jedná o jednorázovém příspěvku 6000 korun k důchodům, také ho zdůvodňuje koronavirovou krizí.

Podle STAN znamenala jarní opatření proti koronaviru velký zásah do fungování domácnostní samoživitelek a samoživitelů. "Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Museli zůstat s dětmi doma, a to výrazně zvýšilo náklady a mnohdy v důsledku toho přišli i o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat. Neměli bychom to dopustit," uvedl předseda hnutí Vít Rakušan.

Starostové chtějí podpořit i rodiny s malými dětmi, které pobírají rodičovský příspěvek. "I oni to v krizi měli náročné. Nevidím důvod, proč bychom neměli podpořit rodiny s malými dětmi," uvedl poslanec Petr Gazdík.

V době nouzového stavu v březnu úřady práce vyplácely 313.400 rodičovských příspěvků, v dubnu 316.700 a v květnu 319.600. Výdaje na zvláštní šestitisícový příspěvek by tak činily kolem 1,9 miliardy korun. Vyplácení rodičovské stejně jako důchodů krize neohrozila. Podle údajů Českého statistického úřadu tvoří domácnosti samotných či rozvedených rodičů asi 3,4 procenta všech domácností. Je jich tak kolem 151.000. Pokud by 6000 korun dostal takový počet samoživitelských rodin, vyšlo by to na 0,9 miliardy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhli vyplatit důchodcům jednorázový příspěvek 6000 korun. Zdůvodňovali to vyššími náklady této sociální skupiny v důsledku opatření přijatých proti šíření koronaviru. Opoziční strany, včetně STAN, návrh kritizovaly, označovaly ho za nesystémový a populistický. Upozorňovaly také na to, že koronavirová krize zasáhla i další zranitelné skupiny, nejen důchodce.

Šestitisícový mimořádný příspěvek ke starobním důchodům by vyšel na 14,5 miliardy korun. Pokud by se poskytl i k invalidním a pozůstalostním penzím, stálo by to dohromady 17,4 miliardy. Vláda si pro letošek prosadila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 500 miliard.