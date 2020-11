Koudelka nedrží ústa a krok s Hradem, Zeman na něj hledá špínu. Vítejte v normalizaci

Nemá jej v lásce. Vždyť prezident Miloš Zeman už pětkrát odmítl ředitele Bezpečnostní a informační služby Michala Koudelku povýšit na základě doporučení vlády do generálské hodnosti. A tak od 15. srpna 2016, kdy do pozice nastoupil, je plukovníkem, což často komplikuje jednání se zahraničními kolegy, kteří jsou generály.

Tlak na šéfa BIS sílí, svrhnout ho pomáhá zhrzený kandidát

Zeman je doslova alergický na takzvanou civilní kontrarozvědku, která bedlivě monitoruje aktivity ruských a čínských špionů na území České republiky, ředitel Koudelka rovněž varuje před vlivem proruských dezinformačních webů. Pro Hrad, který vzhlíží k totalitním velmocem a hlava státu se s nimi přátelí, musí být takový postoj odpudivý a některým lidem na něm může dokonce kazit výnosný byznys. Proslýchá se, že BIS dlouhodobě a pozorně monitoruje obchodní aktivity i kontakty některých osob z prezidentova pracovního okolí. Snad i proto Zeman označil českou Bezpečnostní informační službu, která má respekt i v zahraničí, za čučkaře, respektive jejich zprávy za „plácání čučkařů“.

Aby nejvyšší ústavní činitel zahnal absolventa zpravodajských výcviků u britské tajné služby MI6 i kanadské kontrarozvědky CSIS ještě více do kouta, vyrukoval s tím, že má údajně na Koudelku kompromitující materiál, který říká, že není dobrým manažerem. Zeman potvrdil, že za textem stojí Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS a neúspěšný, zhrzený kandidát na ředitele BIS, který začal pracovat v Kanceláři prezidenta republiky. Po páté odmítnuté žádosti zvyšuje Hrad tlak na konec Michala Koudelky, současného šéfa Bezpečností informační služby. Sice není jasné, zda premiér Andrej Babiš vůbec nějaký materiál od prezidenta Zemana obdržel, ale doposud hlava státu se takto ostře vůči zpravodajci nevymezila.

Schraňování případné špíny opozice považuje za mafiánské praktiky či udavačství. S jejím názorem lze jedině souhlasit. Takové jednání bylo typické pro Státní tajnou bezpečnost, která na nepohodlné hledala všemožné kompromitující důkazy, a tak se neštítila člověka neustále sledovat, potají filmovat či nahrávat jeho telefonní hovory. Zeman vyslal jasný signál, že je s Koudelkou ve válečném stavu a hodlá ho zničit, i když naznačil, že do konce léta, kdy mu končí období, to s ním vydrží. Nejspíše se mu ale nedá věřit a mnohem reálnější je, že vymyslí další důvod, který by vedl k jeho předčasnému konci ve funkci.

Paradoxní je, že Koudelka kromě hlavy státu nikomu nevadí. Premiér Andrej Babiš je s jeho spoluprací spokojen a práci BIS několikrát označil za vysoce profesionální. Námitky ke kontrarozvědce nemá ani ministr vnitra Jan Hamáček, který se rovněž netají spokojeností s ní.

Obchodní vazby na Čínu i Rusko jsou z Pražského hradu více než pravděpodobné. Svědčí o tom i prezidentův ekonomický poradce Martin Nejedlý, který při vrcholícím tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany má vyrazit do Moskvy. Nikdo zatím neví, s jakým mandátem a cílem do ruské metropole letí. A je to právě BIS, která horečně varuje před ruskými i čínskými firmami a případnou účast na projektu považuje za risk. I to může být další důvod, proč se v Zemanovi a jeho okolí vaří takzvaně krev a alergie na plukovníka stoupá.

Rusové používají dezinformace kvůli slabé armádě

Zemana musí nesmírně zneklidňovat, že Koudelka, jehož ocenila CIA, má už zmíněné zastání u Babiše, který se za něj postavil i v kauze novičok, nervově paralytické látce. Ministerský předseda odmítl, že by se jed, jímž se v Británii pokusili příslušníci ruských tajných služeb otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala, skladoval či snad vyráběl v České republice. Zeman totiž trval na svém postoji, což BIS jednoznačně odmítla. Prezidenta vytočil i postoj šéfa české kontrarozvědky, podle něhož byl novičok brutální ruskou kampaní proti republice.

Takový názor nechce Zeman slyšet a dráždí jej. Koudelka tehdy navíc přitvrdil, že Rusko dezinformace používá proto, že nemá silnou armádu, která by mohla konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance. Na fake news Rusové sázejí, aby destabilizovaly státy uvnitř Evropské unie a narušily jednotnost NATO.

Novičok ale nebyl jediným tématem, který prohloubil válečné příkopy mezi Hradem a BIS. Prezident tvrdí, že kontrarozvědka ignoruje hrozbu islámského terorismu v České republice a včas neodhalila činnost bývalého pražského imána Sámera Shehadela, který byl za podporu terorismu letos v únoru odsouzen na deset let. Kontrarozvědka se však proti tomuto tvrzení ohradila a prohlásila, že nepodceňuje žádné případné nebezpečí a vše monitoruje.

Zemana neobměkčilo ani to, že Koudelka loni na jaře v americkém Langley obdržel z rukou ředitelky CIA Giny Haspelové Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci, která je pojmenována po Georgi Tenetovi, jenž byl šéfem CIA v době útoků 11. září 2001 a války v Iráku. Hlava státu řekla, že ani zmíněné ocenění nic nezmění na jeho postoji k BIS, která dle jeho mínění nepatřičně zasahuje do výkladu historie. Absolvent ČVUT v Praze, o němž mimo jiné čínská firma Zhenhua Data Technology sbírala data, totiž v minulosti prohlásil, že výuka moderních dějin na školách je poplatná ruskému úhlu pohledu. Proti jeho tvrzení sice protestovala řada pedagogů, ale není vyloučené, že někde se výklad pod návalem dezinformací odklání od pravdy. A to zejména u mladších kantorů, kteří se narodili až po Listopadu 1989, a historické momenty hledají na všech možných portálech.

Plukovník Michal Koudelka je důkazem, že schopnost, dovednost a úspěšnost se v České republice neodpouští. Nedrží ústa a krok s Hradem, a proto je nepohodlný a jeho odpůrci si dali za cíl jej odvolat. Je to podobné jako za normalizace, kdy na vedoucí posty byly dosazeny hlásné trouby ještě vyšších bolševických mocipánů. Zaplaťpánbůh, že Koudelka se jen tak nezalekne a dále upozorňuje na aktivitu ruských a čínských špionů. Křeslo ředitele BIS je totiž klíčové pro demokracii a svobodu. Pokud by do něj usedl lichotník Zemana a spol., bylo by zle. Estébácké praktiky v očerňování, pomlouvání svých protivníků by se totiž mohly stát zase běžnou součástí naší reality. Koudelka tedy hraje o hodně, mnozí si to však neuvědomují.