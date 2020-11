Koupi nového vozu jsem hned škrtla, podezřelé odměny i zakázky vyřeším, říká pro EZ hejtmanka Pecková

Začala spořit u sebe. Nová hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která po krajských volbách na postu vystřídala kontroverzní Jaroslavu Pokornou Jermanovou, si v rámci úspor vynucených změnou daňového balíčku škrtla koupi nového služebního vozu ve výši 1,3 miliony korun. „Budu používat původní vozový park, který je na kraji k dispozici. Jezdím čtyři roky starým autem. Jenže se jedná o drobné.“

Starostka Mnichovic na Praze-východ se neobává, že by daňový balíček mohl způsobit rozkol v koalici na kraji, v níž je i ODS, jejíž poslanci pro návrh na změnu sazeb z daní příjmů hlasovali. „Respektuji, že ODS jde nějakou svou cestou, která mně tedy v současné době nepřijde vůbec šťastná. Koneckonců co schválený balíček přináší a jaké bude mít dopady, vidí na kraji i členové ODS, kteří jsou sami starosty.“

Bývalá investigativní reportérka i scénáristka TV Nova, kde působila i jako režisérka, která se podílela na tvorbě pořadů Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko, či Víkend, se v nejbližší době pustí i do řešení kauzy, jež souvisí s podezřelým udělováním obřích odměn úředníkům na kraji za vedení exhejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. „Co se týče odměn, teprve dostanu informace o jejich výši a seznam lidí, kteří je obdrželi. Poté s právníky budeme řešit, jak s celým případem dále naložíme,“ tvrdí rodačka z Benešova, která spolupracovala i s Českou televizí a TV Barrandov.

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala obory žurnalistiky a politologie, čeká na výsledky vyšetřování od Policie ČR, které se týká středočeských silničářů. Podivnou zakázku na prořezání stromů vyhrála firma patřící šéfkuchaři a majiteli luxusní restaurace. „Do budoucnosti jsme přijali zásadní opatření, a to že v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje jsme hned na ustavujícím zastupitelstvu zřídili dozorčí radu. Bude dohlížet nad činností této příspěvkové organizace.“

Komunální politička, která zároveň vystudovala na Karlově univerzitě v Praze studium oboru Veřejná a sociální politika, po svém jmenování uvedla, že má téměř 1,4 milionu nadřízených, čímž narážela na počet obyvatel Středočeského kraje. Bude tedy její nadřízenou i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, když v něm žije? „ Paní Pokorná Jermanová je současně i zastupitelkou, a tak ta má trochu jinou pozici, ale samozřejmě je to občanka Středočeského kraje. Ona jako jediná má dvojroli,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

DAŇOVÝ BALÍČEK ZŘEJMĚ ZDRAŽÍ ČI ZRUŠÍ JÍZDNÉ ZDARMA

Paní hejtmanko Pecková, co vás nejvíce překvapilo po nástupu do funkce v pondělí 16. listopadu na Krajský úřad Středočeského kraje?

Během necelých deseti dní, co působím jako hejtmanka, se postupně seznamuji s obrovskou agendou. Co mě překvapilo, zaskočilo a velmi mrzí, je, že po nástupu do funkce musíme v podstatě z deseti miliard, které má kraj pro sebe k dispozici, najít dvě miliardy úspor. Za vše může nedávno schválený návrh daňového balíčku. A to jsme po mém jmenování strávili právě nejvíce času při jednání nad rozpočtem. Dva dny, včetně jedné noci, jsme neustále seděli s radními za jednotlivé oblasti a současně s vedoucími odborů i radním pro finance a jeho odborem nad sestavováním rozpočtu. A to proto, abychom už zohlednili všechny peněžní dopady, které s sebou covid-19 přináší, a našli úspory. Když se nám už náš cíl podařil, tak přišlo páteční noční hlasování Poslanecké sněmovny o zrušení superhrubé mzdy a my jsme se tak ocitli na úplném začátku. Znovu musíme hledat další půl miliardy, možná ještě víc, které musíme uspořit, což je naprostý fatální zásah pro rozpočet kraje. A tak hledáme, škrtáme, děláme pro to maximum a jsem přesvědčená, že to zvládneme.

Údajně jste kvůli úsporám zrušila koupi nového služebního vozu pro vás. Je to pravda?

Ano, byla alokována částka v rozpočtu na 1,3 milionu korun na pořízení nového služebního vozidla. V současné době je koupě naprosto zbytečná, úspory děláme i jinde. Jenže se jedná o pouhé drobné. My ale potřebujeme najít dvě miliardy korun. (Změna v daňovém systému ztenčila rozpočty na příští rok. Středočeský kraj přijde o zhruba dvě miliardy korun, které dostává v rámci sdílených daní – pozn. red.)

Znamená to, že budete na smíchovský Úřad Středočeského kraje dojíždět z Mnichovic, kde jste starostkou, vlastním vozem?

Nikoli. Budu používat původní vozový park, který je na kraji k dispozici. Konkrétně budu jezdit čtyři roky starým autem, které má najeto přes dvě stě tisíc kilometrů. Myslím si, že k mé přepravě bude bohatě stačit.

Zároveň musíte pokrýt výpadky na jízdném v odhadované výši 600 milionů korun...

V současné době peníze na vyřešení výpadku bohužel nemáme. Problém budeme muset řešit pravděpodobně nepopulárními kroky, mezi ně například patří zdražování anebo zrušení jízdného zdarma, které poskytoval Středočeský kraj, což bylo z naší strany jen pětadvacet procent, zbytek, tedy pětasedmdesát procent, hradí stát. A tak žáci, studenti a senioři jezdili doposud úplně zdarma.

Problémy se netýkají jen Středočeského kraje. Co říkáte, že pokud by byl schválen návrh na změnu daňového systému, pak do obecních rozpočtů přiteče o 22,1 miliardy korun méně?

Osobně si myslím, že zmiňovaná částka je ještě vyšší. Vím, že u obcí se jedná zhruba o 33 miliard korun. Částky se liší, a to podle toho, kdo je počítá. A to je právě na celé kauze tristní, protože toto by se vůbec nemělo dít. Jestliže stát navrhuje nějaké zásadní daňová opatření, tedy výrazné změny, které budou mít klíčový dopad do veřejných financí, pak vše musí stát řádně propočítat i odkomunikovat. A nepočínat si takovým způsobem, že něco schválím, a potom budu doufat, že Senát návrh zvrátí. A tak veškeré dopady budou fatální nejenom pro kraje, ale hlavně i pro obce. A změny hlavně přišly v době, kdy obce sestavují své rozpočty a řeší, jaké projekty budou v příštím roce dělat. Pro obce se jedná o naprosto nejcitlivější věc, jaká je nyní mohla potkat.

Nehrozí v rámci koalice Středočeského kraje rozkol s ODS, a to kvůli daňovému balíčku, neboť poslanci občanských demokratů návrh v Poslanecké sněmovně podpořili?

Žádná krize není na obzoru, protože se jedná o politiku, která se dělá o úroveň výše. Respektuji, že ODS jde nějakou svou cestou, která mně tedy v současné době nepřijde vůbec šťastná, to si v koalici na rovinu říkáme, našimi výhradami se netajíme, ale není to důvod, proč bychom se kvůli balíčku museli na kraji hádat. Naopak pan Kupka (Martin Kupka – 1.náměstek hejtmanky a poslanec a místopředseda ODS – pozn. red.) i všichni další členové z ODS na úřadě hledají úspory ve svých gescích. A sami vidí, jaký dopad má návrh na změny daní. Vždyť pan Kupka i jeho stranický kolega pan Hrabánek jsou starosty a (Martin Kupka v Líbeznici, Martin Hrabánek ve Slaném – pozn. red.) sami pociťují, jak balíček promluví do jejich rozpočtů.

NAD ČINNOSTÍ KRAJSKÝCH SILNIČÁŘŮ UŽ BDÍ DOZORČÍ RADA

Zaznamenala jste nějaké potíže s předáním úřadu ze strany exhejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (za hnutí ANO)?

Nikoliv, protože jsem se s bývalou paní hejtmankou viděla naposledy na ustavujícím zastupitelstvu a od té doby jsem ji nespatřila. Její přítomnost nebyla nutná, protože úřad předává jeho ředitel (Jiří Holub – pozn. red.) a jednotlivé odbory v podstatě kontinuálně. Stejně tak si svoje gesce přebírají jednotliví radní a není s tím žádný problém. Jedná se o velký úřad, který má vnitřní procesy, jež jsou automaticky nastaveny, ať je v jeho vedení za politické strany či hnutí kdokoli.

Už jste měla čas na vyřešení známé kauzy, kdy úředníci za působení bývalé exhejtmanky Pokorné Jermanové pobírali až dvě stě tisíc měsíčně? Platy jim totiž přifukovaly mimořádné odměny.

Co se týče odměn, tak teprve dostanu informace o jejich výši a seznam lidí, kteří je obdrželi. Až vše ke mně doputuje, pak budeme s právníky řešit, jak s celým případem dále naložíme, protože výše odměn je i předmětem jedné žádosti podle zákona číslo 106/1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím.

Jak probíhá vyšetřování podivné kauzy v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje? Podezřelou zakázku na prořezání stromů vyhrála firma patřící šéfkuchaři a majiteli luxusní restaurace. Středočeský kraj si hned dvakrát objednal ošetřování stromů podél silnic. Dohromady za téměř 900 tisíc korun. Podle posudků soudní znalkyně firma žádnou práci přitom neodvedla.

Záležitost s řezáním stromů, pokud vím, řeší Policie České republiky, a tak zatím žádné výsledky šetření neznám. Skutečnost, že se událost stala, je všeobecně známá. Čekám na výsledky šetření od policie, pak ke kauze zaujmu postoj i já. A současně jsme do budoucnosti přijali zcela zásadní opatření, a to že v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje jsme hned na ustavujícím zastupitelstvu zřídili dozorčí radu, která bude dohlížet nad činností této příspěvkové organizace. Není to úplně běžné, protože příspěvkové organizace nemívají dozorčí rady, zákon to ale nezakazuje. Tato příspěvková organizace, která hospodaří s největším množstvím peněz, si takové postavení rozhodně zaslouží. V dozorčí radě bude sedět z každého politického uskupení na kraji zástupce, včetně opozice. Logicky v ní nemůže za ODS chybět Michael Pánek, který velmi kritizoval činnost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. A za Starosty a nezávislé v radě zasedne Filip Kořínek, což je starosta Černošic, jenž opravdu koná a velmi dbá na efektivitu vynakládání veřejných prostředků.

Na kraji po minulém vedení proběhl účetní audit. Část médií referovala, že byl v pořádku. Je tomu skutečně tak, když hovoříte o kauze v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje?

Bohužel se jedná o malinko nepřesnou informaci. Je to tak, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje několikrát ročně procházela vnitřními kontrolními procesy ze strany Středočeského kraje a z pohledu účetnictví i dokladů je tam vše v pořádku. Ale Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje má vícero oblastí, které je zapotřebí kontrolovat. Mám tím na mysli zadávání zakázek, výběrové řízení, provádění prací a dohled nad jejich kvalitou i jejich rozsahem.

Mimochodem, když jste vstupovala do funkce, tak jste řekla, že máte 1, 385 milionu nadřízených, čímž jste narážela na počet obyvatel Středočeského kraje. Chci se tedy zeptat, zda za svou nadřízenou považujete i exhejtmanku Pokornou Jermanovou, která ve středních Čechách žije?

To je dobrá otázka, pobavila mě. Paní Pokorná Jermanová je současně i zastupitelkou, a tak ta má trochu jinou pozici, ale samozřejmě je to občanka Středočeského kraje. Ona jako jediná má dvojroli.

KAŽDÉ RÁNO ZAČÍNÁ POVINNOSTMI STAROSTKY MNICHOVIC

Vy jste zároveň starostkou Mnichovic. Je možné obě funkce skloubit dohromady?

Zatím vše zvládám, agendu starostky města Mnichovice vyřizuji ve zdejší kanceláři už před šestou hodinou ranní a pracuji zde tak do osmé či deváté dopolední a potom přejíždím do Prahy na kraj. A pak úřaduji v Mnichovicích ještě pozdě večer. Pokud se během dne vyskytne něco závažného, tak to řeším hned. Jinak v Mnichovicích je tým, který normálně funguje, a já se na příštím zastupitelstvu nechám převolit do pozice neuvolněné starostky. To znamená, že budu starostkou, která stejně jako stovky či tisíce kolegů, bude pozici vykonávat při své jiné práci. A pravděpodobně, až se to na obou stranách trochu uklidní, vše si sedne a moje kolegyně se sžije s veškerou odpovědností, kterou přináší pozice starostky, tak zřejmě dojde k převolení. Ale Mnichovice mají zastupitelstvo, a to si řekne, jak to chce. A tak bych mu ohledně moé budoucnosti nechala volný prostor.

Lze něco v pozici hejtmanky využít z vaší bývalé profese, kterou byla novinařina?

Spíše z mé bývalé profese čerpají žurnalisté, protože i když jsem velmi zaneprázdněná, snažím se jim vyhovět, neboť jako novinářka jsem rovněž potřebovala informace. Reportérskou práci plně akceptuji. Skutečnost, že jsem byla redaktorkou, mně umožňuje vidět svět na druhé straně jinýma očima. Ale současně musím říci, že při práci hejtmanky je tak náročné poskytovat všechny informace médiím a být k nim otevřená, protože bych také potřebovala chvíli v kuse pracovat bez poskytování rozhovorů. A kdybych dostala obvyklých sto dnů hájení, na které teď není čas, tak bych za ně byla opravdu šťastná. Ovšem realita je taková, že mě vytěžuje řešení ekonomických následků koronavirové pandemie i dopadů daňových opatření. Situace je tedy velice náročná. Ale abych přímo odpověděla na váš dotaz, tak při práci hejtmanky z novinařiny nejvíce využívám komunikaci, která je mně vlastní a v nové funkci mně pomáhá.

V krajských volbách jste jako nestranička kandidovala s podporou hnutí Starostové a nezávislí. Co říkáte, že Piráti se v on-line hlasování vyslovili pro zahájení vyjednávaní s hnutím STAN o vytvoření možné koalice, která by společně kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce?

Z výsledku hlasování mám velkou radost, protože spolupráce s Piráty se nabízela už delší dobu. Za prvé si spolu rozumí naši šéfové, (Ivan Bartoš, předseda Pirátů a Vít Rakušan, lídr hnutí STAN – pozn. red), za druhé si s Piráty vyhovujeme lidsky, a to i na krajích v rámci koalic, s čímž mám osobní zkušenost, neboť v koalici mám dva pirátské kolegy a je s nimi prima spolupráce. Domnívám se, že případné spojení bude fungovat. Máme totiž podobné vize, pro Piráty i STAN je primární transparentnost, otevřenost, chceme, aby se veřejné prostředky vynakládaly efektivně a aby správa České republiky byla za ně odpovědná. Pokud dojde k uzavření spolupráce, pak se na ni moc těším.