Krach Tomanovy ruské mise: Diplomacie ČR nedostala vysvětlení, Hamáček něco tuší

Ministr Toman se s podnikatelskou misí vrátil zpět do Prahy. Jednání ruských úřadů podle Tomana vyvolává znepokojení nad vzniklou situací a otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci.

"V tuto chvíli sbíráme veškeré informace o důvodech, proč nebylo naše letadlo puštěno na vnitrostátní let v Rusku. Zatím jsme oficiální stanovisko z ruské strany nedostali," uvedl Petříček. Černínský palác podle něj situaci aktivně řeší. "V tuto chvíli nechci spekulovat o dalších krocích," uvedl.

"Mohu se domnívat, že za tím může být reakce Ruska na aktuální vývoj našich vztahů. Nicméně oficiální verze je, že došlo k administrativním problémům, které nebylo možné vyřešit," řekl dnes ministr vnitra Jan Hamáček při návštěvě Dukovan novinářům. To, že cesta byla kvůli tomu zkrácena, má za adekvátní. Poznamenal, že podobné problémy s vnitrostátním přeletem v Rusku měl v minulosti i on, podařilo se je ale tehdy vyřešit "v řádu hodin". Lze to proto vnímat jako signál, jak ruská strana vnímá vztahy s Českem, míní vicepremiér.

Zpráva BIS za rok 2018 zveřejněná tento týden varovala před špionážními aktivitami Ruska v ČR a opakovaně upozorňovala na naddimenzování ruské ambasády.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí, měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu, cesta se ale už neuskutečnila. "Ani po desetihodinovém čekání na letišti nebyl letadlu s českou delegací umožněn odlet, ministr zemědělství proto rozhodl o přerušení pracovní cesty a co nejrychlejším návratu do Prahy. Současně vyslovil znepokojení nad vzniklou situací, která vyvolává otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům.

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům. Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.