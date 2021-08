Kraje Babiše neposlechnou. Některé očkovaným zaměstnancům dva dny volna nedají

Mimo jiné to odůvodňují tím, že to je nesprávné vůči jiným nebo že jejich zaměstnanci již mají k dispozici několik dnů zdravotního či sociálního volna, které mohou po očkování využít. Vyplynulo to z ankety ČTK mezi zástupci samospráv.

Dva dny placeného volna pro státní zaměstnance, kteří letos byli nebo budou očkovaní proti covidu, schválila vláda minulý týden. Podle Babiše budou mít na volno nárok jen zaměstnanci organizací, které má vláda v kompetenci, což se týká například policistů, vojáků, hasičů a zdravotníků. Část nemocnic ale zřizují kraje, které mají i školy nebo domovy seniorů, stejně jako některá města. Kabinet proto vyzval kraje a další zřizovatele, aby učinily totéž v případě svých institucí.

Liberecký kraj dvoudenní volno pro úředníky po očkování ale navrhovat nebude. "Vláda vymyslela úlevu v situaci, kdy za poslední dva roky dramaticky zadlužila stát. Volno by ze svých daní navíc zaplatili běžní pracující, podnikatelé a firmy, kterým žádnou podobnou úlevu vláda nedá," řekl ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). O volnu ale podle zjištění ČTK uvažují například v České Lípě a nevylučuje to ani magistrát v Jablonci nad Nisou.

Zaměstnanců středočeského krajského úřadu se dva dny volna také týkat nebudou, protože už nyní mohou využít pět dnů zdravotního volna, řekla mluvčí hejtmanství Martina Kemrová. Pokud jde o krajské příspěvkové organizace, bude záležet na jejich vedení.

Na výzvu ohledně dvou dnů volna pro očkované zaměstnance nepřistoupí ani Jihomoravský kraj a tamní města, jako například Kyjov nebo Hodonín. "Lidé se očkují proto, aby chránili sebe a své blízké před nákazou, ne proto, aby se mohli ulít z práce. Navíc je to benefit, na který dosáhnou jen někteří," uvedl mluvčí radnice v Kyjově Filip Zdražil.

Dva dny volna očkovaným zaměstnancům zatím neposkytne ani Zlínský kraj, rozhodli krajská rada a ředitel krajského úřadu, uvedl hejtman Radim Holiš (ANO). Podle kolektivní dohody mají zaměstnanci úřadu nárok na tři dny zdravotního volna, upozornil zlínský hejtman.

S volnem pro zaměstnance po vakcinaci zatím nepočítají ani krajská města Brno nebo Liberec. "Nebylo by to fér vůči všem dalším zaměstnaným lidem, kteří nemají tak vysoké benefity jako ve veřejné správě," řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj mají úředníci na libereckém magistrátu pět týdnů dovolené a k tomu až devět dnů takzvaného sociálního volna.

"Dva dny volna jako motivace k očkování pouze pro některé zaměstnance mi nepřijde jako správný postup. Respektovali bychom to za předpokladu, že by byl zachován pro všechny stejný přístup, například formou vydaného zákona," uvedl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO). Doplnil, že kraj podporuje očkování a je ochoten ho zajistit občanům co možná nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem, ale tak, aby nebyl porušován rovný přístup vůči všem zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Moravskoslezský krajský úřad zjišťuje, zda je opatření pro jeho příspěvkové organizace nutné a jaký by mělo finanční a provozní dopad. Většina krajských organizací jsou sociální zařízení, školy a nemocnice. "Právě zaměstnanci těchto organizací patří do skupiny osob, které už jsou v případě zájmu naočkované, patřily už od začátku roku do prioritních skupin pro vakcinaci," uvedl ředitel úřadu Tomáš Kotyza. Konečné rozhodnutí podle něj padne zhruba příští týden na základě zmiňované analýzy v jednotlivých krajských organizacích.

Zaměstnanci děčínského magistrátu mohou v případě, že jim bude po očkování nevolno, využít pět dnů takzvaného indispozičního, placeného volna. O dalších dvou dnech navíc bude město podle děčínského primátora Jiřího Anděla (ANO) jednat s odbory a tajemníkem. "My máme prakticky velkou proočkovanost, nepotřebujeme nikoho moc motivovat, ale pokud to bude obecný trend, tak se k tomu přidáme," doplnil. Chce nejprve zjistit, co by dva dny dovolené navíc obnášely, dodal.

Turnov zatím neví, jak se k výzvě vlády o dvou dnech očkovacího volna pro zaměstnance městského úřadu a dalších zřizovaných organizací postaví. Tajemnice úřadu Eva Honzáková uvedla, že zatím mají k dispozici jen nejasné usnesení vlády s odkazem na materiál, který ale nelze veřejně dohledat. "Takže budeme čekat, zda nám bude poskytnuta nějaká další informace," podotkla.