Křeček se vyjádřil ke zvolení ombudsmanem. Čím si získal poslance?

Sněmovna Křečka dnes zvolila ve druhém kole tajné volby. Kandidát prezidenta Miloše Zemana získal 91 hlasů ze 175 odevzdaných. Křečkovým soupeřem byl ve finále vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm, kterého navrhoval Senát. Ve druhém kole získal podporu 53 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 88 hlasů. Už v prvním kole neuspěl další kandidát Senátu, advokát Jan Matys.

"Je to pro mě jisté překvapení. Nepočítal jsem ani s kandidaturou, ani s volbou. Byla mi dána důvěra jak prezidentem nominací, tak poslanci, že jsem byl zvolen," uvedl. "Beru to jako ocenění mé práce a beru to jako službu. Věřím, že to bude ku prospěchu obyčejných lidí, kteří se na nás obracejí," dodal.

Nejprve se chce sejít se všemi pracovníky úřadu. "Ve Sněmovně zaznívaly nějaké hlasy, že někteří pracovníci byli nespokojeni s mojí volbou, tak to si musíme vyjasnit. Obecně bych vyzýval k tomu, abychom se všichni zklidnili, protože taková hysterie kolem žádné volby ochránce práv zatím nebyla. Je to úplně zbytečné. Mám něco za sebou, jsem zkušený člověk a jistě to budu dělat tak, aby byli lidé spokojeni," řekl Křeček.

Jednaosmdesátiletý Křeček, který byl také dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků ČR, nastoupí na místo po Anně Šabatové. Její šestiletý mandát skončí příští týden.