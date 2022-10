Krejza: Tošovský v ODS skončil, je v radě po boku SPD

"Je to absolutní zrada. Domluva i před zastupitelstvem byla jednoznačná a byla jiná, než jak to proběhlo na zastupitelstvu. Předpokládám, že končí v ODS ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Jsem tím znechucený, když někdo nemá hrdost a páteř. Nemám pro to absolutně žádné pochopení," řekl Krejza.

Do funkce prvního náměstka zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání zvolili Tomáše Vlacha z ANO. Druhým náměstkem se stal Bohumil Ježek z SPD a třetí náměstkyní Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů (UFO). Všichni čtyři budou vykonávat funkci jako uvolnění, tedy s nárokem na plný plat.

Z ODS je v nové krajské vládě pouze Tošovský. ODS už dříve na svém facebookovém profilu odmítla, že někdy zvažovala nebo projednávala možnou koalici s SPD. "Ještě dnes se sejde mimořádná oblastní rada, která tuto pro nás naprosto šokující situaci bude okamžitě řešit," řekl Libor Turek, předseda regionálního sdružení ODS. Tošovský dnes řekl, že není součástí koalice. "Já nejsem v koalici. Já jsem přislíbil vítězi voleb ANO, že podpořím jejich návrhy," řekl Tošovský. "Nic jsem nepodepisoval, žádnou koaliční smlouvu," doplnil Tošovský, který v uplynulém volebním období vykonával funkci náměstka primátora. "Nešlo mi o funkci. Šlo mi o tu odvedenou práci," uvedl Tošovský. Dodal, že nemíní z ODS odcházet.