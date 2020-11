Kritika na adresu Babiše. Vláda by měla zlepšit komunikaci o pandemii, žádá tiskový institut

Český výbor IPI v říjnu vládu kritizoval za to, že upírá přístup na tiskové konference médiím, která jsou vůči kabinetu kritická; konkrétně jmenoval internetový deník Forum 24. Podle institutu česká vláda zatím nezjednala nápravu.

IPI otevřený dopis zaslal společně s další organizací na ochranu svobody médií Media Freedom Rapid Response (MFRR). Podle nich je znepokojující, že česká vláda z tiskových konferencí dál vylučuje zástupce některých médií, i když nyní kvůli pandemii tyto konference probíhají online, a pro omezení počtu novinářů tedy zjevně není důvod.

"Dozvěděli jsme se od dalších médií, že mnoho otázek zaslaných tiskovému oddělení ministerstva zdravotnictví a vládní mluvčí Janě Adamcové zůstává bez odpovědi. To vážně podkopává schopnost novinářů plnit jejich profesní povinnosti v době, kdy jsou nestranné a faktické informace klíčové pro veřejné zdraví," stojí v dopise.

📢 This afternoon we sent a letter on behalf of @MediaFreedomEU to @jan_blatny, @AndrejBabis & @CzechOfficial expressing our shared cocnerns over the continued side-lining of critical media from press conferecnes.@VeraJourova @Michal_Klima @cz_ipi ⬇️https://t.co/PJQmgHoKyO