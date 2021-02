KSČM bude o novém vedení rozhodovat v březnu

Plán v úterý projednalo širší vedení KSČM a pověřilo předsedu jednáním s ministrem, řekl dnes ČTK místopředseda komunistů Petr Šimůnek.

Filip už dříve uvedl, že nebude do čela KSČM znovu kandidovat. Část krajských a okresních organizací přitom volá po změně vedení bez ohledu na to, kdy se bude volební sjezd moci sejít. Protikoronavirová opatření do minulého týdne nedovolovala setkání orgánů právnických osob, kterými jsou i politické strany. To se změnilo v neděli rozhodnutím vlády. "Mohou se sejít a jednat o věcech, které jsou ze zákona nezbytně nutné, to znamená schvalování rozpočtu nebo volby orgánů strany," uvedl Šimůnek.

Dokumenty potřebné pro sjezd či jednání Ústředního výboru připraví výkonný výbor na zasedání 5. března. Tehdy by mělo širší vedení KSČM také schvalovat kandidátky pro podzimní sněmovní volby. Protože kvůli rozhodnutí Ústavního soudu nejsou známa přesná pravidla, rozhodli se komunisté složit kandidátky postaru ve 14 volebních obvodech. Co se týká volby nového vedení KSČM, je ve hře stále žádost šesti krajů a několika okresů o změnu, připomenul Šimůnek.

Kdyby KSČM získala od ministerstva povolení pro sjezd 27. a 28. března, má předjednané prostory na Výstavišti i hotel pro delegáty, s jihomoravskou krajskou hygienickou stanicí pak přípravu opatření na místě včetně případného testování. "Pokud bychom nemohli pořádat sjezd, tak 13. března by s největší pravděpodobností řešil Ústřední výbor kádrové otázky a možné změny vedení naší strany," uvedl Šimůnek. Uspořádat sjezd on-line podle Šimůnka nepřipadá u komunistů v úvahu vzhledem k počtu delegátů.

Volba nového vedení KSČM se může během zasedání Ústředního výboru, který má zhruba 90 členů, podle stanov uskutečnit jedině, pokud nejprve rezignuje, nebo bude dvěma třetinami členů ÚV odvoláno dosavadní vedení. Představitelé strany po neúspěchu v podzimních krajských volbách dali funkce pouze k dispozici. Rezignaci podala pouze místopředsedkyně Kateřina Konečná.

Volební sjezd KSČM se měl původně uskutečnit loni v dubnu, nesešel se kvůli koronaviru. Ze stejných důvodů komunisté zrušili i listopadový termín. Filip po debaklu komunistů v říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Uvedl tehdy, že k plánu odejít ho vedlo po prodělaném infarktu i zdraví. Současně oznámil, že nynější vedení bude komunistickou stranu řídit až do sjezdu. Funkce dalo k dispozici s tím, že případné rezignace by mohl přijmout až ÚV KSČM, který se od té doby ale kvůli epidemii nesešel.