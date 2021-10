KSČM by znovu podpořila menšinovou vládu hnutí ANO, řekl Filip

V Jihočeském kraji by chtěl, aby KSČM získala víc než jeden poslanecký mandát. Filip to řekl novinářům, když odvolil v českobudějovické základní škole Bezdrevská.

Tím, že komunisté udělali po minulých sněmovních volbách dohodu o toleranci s ANO, zabránili podle něj prodlužování ústavní krize. Čeká, že po volbách se změní zahraniční politika ČR. "Po debaklu v Afghánistánu si ostatní politické strany uvědomí, že nechtějí, aby byl český voják okupantem v cizí zemi, že relikt studené války, jako je pakt NATO je třeba nahradit. To, co se odehrálo v Afghánistánu, je opravdu potupa, kterou jsem našim vojákům vůbec nepřál," řekl šestašedesátiletý Filip.

V Jihočeském kraji, kde kandiduje z druhého místa, si přeje, aby KSČM získala víc mandátů než v roce 2017. Tehdy měla z jihu Čech jeden. "Vím, že průzkumy takové nejsou, ale udělali jsme pro to hodně. Přál bych si, abych nebyl sám za jižní Čechy, budu rád, když projde jak naše vedoucí kandidátka, nebo někdo další," řekl Filip, jemuž jedna členka volební komise řekla, že doufá, že KSČM vyhraje.

Je důležité, míní Filip, aby se lidé rozhodovali podle své životní situace, a ne podle billboardů nebo předvolebních slibů. Měli by si uvědomit, zda mají šanci si za výplatu pořídit dům nebo byt. "To by si měl každý spočítat, než přijde k volební urně," řekl šéf komunistů, který při volbách kroužkoval.

Myslí si, že při volbách jde hlavně o to, jak budou občané žít. Upozornil na rostoucí inflaci, ceny potravin i energie. "Světový trh je nemilosrdný a my se cítíme někdy bezradní kvůli tomu, že nemáme takové možnosti, jaké jsme měli předtím," řekl Filip. Považuje za velkou chybu, že v roce 2014 nezačalo Česko stavět další bloky jaderné elektrárny Temelín. "Zatím máme dostatek energie, ale může se stát, že se staneme dovozci, a to by pro nás bylo smrtící," dodal Filip, jejž dnes večer čeká setkání se spolužáky ze základní školy po 51 letech od jejího dokončení.

Do sněmovních voleb v Jihočeském kraji podalo kandidátní listiny 18 politických subjektů. Je to o sedm méně než před čtyřmi roky. Tehdy zvítězilo hnutí ANO, které získalo 28,86 procenta. Druhá skončila ODS s 12,12 procenty hlasů. Piráti obdrželi 10,51 procenta, SPD 9,85 procenta, KSČM 9,32, ČSSD 7,30 procenta hlasů, KDU-ČSL 5,38 a TOP 09 získala 5,3 procenta. ANO si tím zajistilo pět mandátů, ODS dva a zbývající subjekty mají po jednom poslanci.