KSČM chce kvůli toleranční dohodě s Babišem dál jednat

"Vyhodnotili jsme to tak, že předložíme výkonném výboru obě varianty, zda porušení a nedodržení dohod ohledně rozpočtu a prodloužení nouzového stavu jsou na vypovězení toleranční smlouvy, či nikoliv," uvedl Grospič. Z dnešního jednání nabyl dojmu, že se vedení kloní k dalším jednáním s premiérem. "Ta jednání proběhnou ještě před výkonným výborem, budeme z toho doporučovat nějaký rezultát," dodal.

Ze závazků z toleranční smlouvy s ANO komunisté tlačí podle Grospiče především na sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany a na zavedení pěti týdnů dovolené. "To jsou dva kategorické požadavky, na kterých trváme, a chceme, aby byly realizovány," uvedl. Babiš by je podle něj měl znovu stvrdit. "A aby bylo zaručeno, že poslanecký klub a premiér budou tyto požadavky respektovat," dodal.

Ohledně podpory dalšího pokračování nouzového stavu, který v Česku kvůli covidu-19 platí zatím do 14. února, se komunisté rozhodnou také podle jednání s ANO. "Spíše se kloním k tomu, že pokud nebude premiér ochotný garantovat, že už neporuší své závazky, tak potom nouzový stav nepodpoříme," uvedl Grospič. Řadu nynějších opatření lze podle něj nařídit i bez nouzového stavu, i když by to kladlo větší požadavky na krajské hygienické stanice, hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví.

Komunisté chtěli výměnou za pomoc při schválení státního rozpočtu na letošní rok, aby vláda snížila rozpočet ministerstva obrany. Kabinet tak učinil, polovinu z odebraných deseti miliard ministři ale minulý týden obraně vrátili a plánují to i se zbytkem. Komunisté u ministrů neuspěli ani s požadavkem na větší otevření škol a otevření zimních středisek, čímž podmiňovali souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu.