KSČM nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Opozice možná také ne

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. V posledních hlasováních o prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně vláda spoléhala na hlasy KSČM, její vedení se však dnes usneslo, že další trvání nouzového stavu nepodporuje. Další opoziční strany se shodují v tom, že s nimi vláda vůbec nejedná.

"Pokud chce vláda podporu nouzového stavu, měla by o tom zkusit alespoň jednat. Dosud si premiér vystačil s komunisty," konstatoval Fiala. V pondělí zasedne k tématu Anticovid tým ODS, lidovců a TOP 09, konečný postoj zaujme poslanecký klub v úterý. "Důvody ke změně dosavadního postoje ODS ale žádné nejsou. Vláda působí rezignovaně a sám ministr zdravotnictví říká, že opatření nefungují," doplnil. ODS chce snazší a rychlejší odškodnění podnikatelů či urychlení očkování.

Bartoš také odkázal na debatu na klubu spolu se STAN. "Premiér se na nás zatím s žádostí neobrátil. V minulosti jsme nicméně již několikrát prodloužení nouzového stavu odmítli, neboť vláda dále selhává v ochraně lidí a ignoruje naše výzvy k nápravě," uvedl. Pokud bude vláda ochotná jednat v zájmu občanů a přistoupí na návrhy Pirátů a STAN, které by zemi pomohly, je ochotný o prodloužení diskutovat. Za klíčové označil dostatečné kompenzace pro zasažené lidi či firmy či lepší řešení v případě školní výuky.

Rakušan uvedl, že STAN s Piráty připravuje plán na zvládnutí pandemie s výhledem do konce roku. "Definujeme tam kroky týkající se kompenzací, návratů žáků do škol a nové legislativy, která by nahrazovala současný institut nouzového stavu, který byl i z pohledu zákonodárce zamýšlen pro krátkodobé využití, třeba v případě živelních katastrof," uvedl. Podle Bartoše by nový předpis neměl tolik zasahovat do práv a svobod veřejnosti jako nouzový stav. "Při splnění základních podmínek, které z tohoto plánu vyplývají, jsme ochotni jednat o podpoře, ale určitě ne na celý měsíc," dodal Rakušan.

Vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu

Širší vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. ČTK to sdělila mluvčí strany Helena Grofová. Podle informací ČTK z jednání byl postoj lídrů KSČM při dnešním zasedání výkonného výboru jednoznačný. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval.

Nouzový stav aktuálně platí od 5. října zatím do 14. února. Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a Sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček před jednáním řekl, že širšímu vedení doporučí, aby prodloužení nouzového stavu nepodpořilo. Opatření jsou podle zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu zbytečná a k ničemu nevedou. Podle poslance Jiřího Dolejše lze bez nouzového stavu zařídit i další nasazení vojáků v nemocnicích, kvůli kterému v minulosti KSČM žádost vlády podpořila. Týká se to podle něj i dalších opatření, která kabinet nouzovým stavem zaštiťuje, míní.