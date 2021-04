KSČM se distancuje od vlády, vláda ale vydrží do voleb, míní politologové

Opozice si uvědomuje, že v případě vyslovení nedůvěry by do hry vstoupil prezident Miloš Zeman, uvedli politologové.

Podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze startuje vypovězením dohody o toleranci další fáze předvolebního boje. "KSČM se tím odpoutá od vlády. Bude pro ně komfortnější, když se zbaví odpovědnosti za kroky kabinetu," uvedl. Klade si ale otázku, jestli postup komunistů není několik měsíců před volbami jen prázdným gestem. "Možná se pokusí nějakým frontálním útokem získat zpět alespoň část voličů, zejména starších lidí. K tomu potřebují mít volné ruce," podotkl Mrklas. Komunisté se v aktuálních předvolebních průzkumech pohybují kolem pětiprocentní hranice, která je nutným minimem pro získání poslaneckých křesel.

Také politolog Jan Kubáček míní, že se komunisté potřebují odpoutat od vlády. "Uvědomují si, že v současnosti jejich hodnota roste s tím, když jsou volným radikálem, volnou silou ve Sněmovně, která stejně zůstává konstruktivní opozicí, ale není vázaná mantinely formální spolupráce," řekl. Komunisté podle Kubáčka budou mít nyní možnost demonstrovat jistou nezávislost na vládě miliardáře Andreje Babiše a hnutí ANO. Kubáček souhlasí s tím, že KSČM se snaží oslovit voliče, kteří váhají, nebo kteří od nich odešli k jiným stranám. "KSČM bude nyní kritičtější a mám pocit, že se budou chovat hodně jako SPD, v určitých tématech vládu podpoří, ale v řadě témat je budou kritizovat," uvedl.

Politoložka Vladimíra Dvořáková je přesvědčená o tom, že komunisté se vypovězením toleranční dohody snaží před volbami vymezit vůči ANO i ČSSD, aby mohli získat protestní hlasy voličů. "Otázkou je, zda se hraje nějaká 'hlubší hra' o to jmenovat prozatímní prezidentskou vládu," uvedla Dvořáková. Komunisté a SPD by podle ní takovou variantu podpořili.

Mrklas si ale není jistý tím, že se ve Sněmovně bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. "Za normálních okolností bych řekl, že tahle vláda už nemůže přežít ani chvilku. I s přihlédnutím k tomu, co nyní ČSSD předvádí při výměně ministra zahraničí," uvedl. Opozice si ale podle něj uvědomuje, že zanedlouho jsou volby a do hry by také mohl vstoupit prezident. "Je možné, že by postupoval stejně jako v roce 2013, kdy po pádu vlády Petra Nečase jmenoval úřednický kabinet premiéra Jiřího Rusnoka," dodal Mrklas.

Podle Kubáčka opozice ví, že čeští voliči nemají příliš rádi, když se shazují vlády, tím spíše v době koronavirové pandemie. "Druhá věc je, že by se příliš nezměnilo, jenom by posílil Miloš Zeman, a to samozřejmě opoziční síly nebudou chtít riskovat. Tady je kombinace pouze špatných řešení," dodal s tím, že pro opozici se jako nejlepší postup jeví nechat dál vládnout Babišův kabinet, dál ho kritizovat a vedle toho prezentovat svoje řešení a nápady.

Dvořáková nepředpokládá, že by opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě právě kvůli obavě ze vzniku "prezidentského" kabinetu. Babišova vláda proto podle ní vydrží až do voleb. "Pokud opozice bude rozumná," podotkla politoložka. Nabídku komunistů, že podpoří případné hlasování o nedůvěře vládě, je podle ní způsob, jak se KSČM vymezuje vůči opozičním stranám. "Budou tím dávat najevo, že opozice měla šanci to udělat, tak proč to neudělala?" dodala Dvořáková.

Vypovězení dohody oznámil předseda komunistů Vojtěch Filip dnes premiérovi Babišovi. KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babiš si nemyslí, že konec tolerance bude mít zásadní vliv na rozhodování kabinetu. Podporu pro zákony bude hledat u všech stran.