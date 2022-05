KSČM zahájila sjezd v Brně. Podle Konečné ve Sněmovně chybí

Novináři na sjezd dopoledne neměli přístup, proslov ale neparlamentní strana zveřejnila na sociálních sítích.

"Zdvojnásobili cenu jízdného. Tvrdí, že na boj s drahými energiemi nejsou peníze, a přitom všichni jednotně vystoupili s tím, že hodlají za desítky miliard korun nakoupit zbraně," poukázala Konečná na konto členů vlády. Uvedla, že Piráti lidem radili netopit, pak se k tomu přidalo nejezdit. "Za chvilku to bude asi nesvítit a o něco něco později možná nemarodit. Až to skončí u českého držet hubu a krok," řekla Konečná.

Podle ní není důvod, proč by měl český občan "doplácet na konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, který se nyní odehrává na Ukrajině". Uvedla, že nesouhlasí s tím, proč by měli Češi, Moravané a Slezané platit za to, že plyn a ropa nepoteče z ruských kohoutů, ale mnohem dráž z amerických a jiných. Podotkla, že Němec to ze svého statisícového platu nemá problém zaplatit - a přesto i německá vláda dělá opatření, která lidem pomáhají.

V proslovu Konečná oslovila vládu, aby myslela i na občany ČR. Podle ní KSČM dříve vytvořila hradbu před tím, aby občané padli na úplné dno. "Ne vždy jsme byli slyšet, ne vždy to uměli napsat na plakát nebo billboard, ale byli jsme tam a pracovali. Mnozí občané si to uvědomili ihned po poté, co KSČM z parlamentu vypadla, jiní to ještě pocítí," uvedla Konečná. Podle ní je tak na čase vrátit do ústavy právo na práci, ale i přístup k vodě. Pracující podle ní musí mít jistotu, že pokud poctivě chodí do práce, s výplatou uživí sebe i rodinu. Uvedla, že proto je nutné minimální mzdu zvedat a ne o "směšné" stokoruny, ale o tisíce.

"Budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom zabránili nevýhodným vojenským smlouvám nebo výstavbě vojenské základny Spojených států. Každý, na koho dopadne zdražování a vládní utahování opasků, u nás najde oporu," řekla Konečná.

Europoslankyně Konečná bude obhajovat funkci předsedkyně KSČM. Vyzyvatele bude mít podle nominací dva, a to kandidáta komunistů na prezidenta Josefa Skálu a místopředsedu strany Milana Krajču. Mandáty budou chtít obhájit všichni místopředsedové, které zvolil na podzim mimořádný sjezd. Na něm z čela komunistů odešel dlouholetý předseda Vojtěch Filip. Stalo se tak poté, co strana propadla ve volbách a její zástupci po 30 letech opustili Sněmovnu. Jako jediný půjde do volby prvního místopředsedy Petr Šimůnek. Znovu budou kandidovat místopředsedové a exposlanci Leo Luzar a Marie Pěnčíková. Nominace získali také exposlanec Jiří Dolejš, Ludvík Šulda z Olomouckého kraje či pražský komunista Ivan Hrůza.