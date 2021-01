Kuba požaduje, aby byl centrální registr na očkování spojen s kraji

"Kraje si musí umět sáhnout do toho centrální registru na základě daných kritérií, a to přímo z konkrétního vakcinačního místa. Protože tam budou nejlépe vědět, jak vychází časovost očkování, kolik lidí denně se stihne naočkovat, kolik je tam vakcín. Protože když se to bude řídit centrálně, nebude to fungovat. Nevěřím tomu, že jeden centrální registr bude schopen přidělit konkrétní termín bez znalostí toho, jak to reálně v daném místě funguje," uvedl Kuba.

Zopakoval, že úspěšnost projektu očkování závisí na rychlosti celé operace a také na tom, aby byl systém pro lidi přehledný a snadný. "Vše by se mělo přizpůsobit podmínkám. Nemůžeme chtít po seniorovi nad 75 let, aby se nám elektronicky hlásil do registrace. Stejně tak nemůžeme požadovat po praktických lékařích, aby prováděli registrace za své pacienty. Tím by se všechno zpomalilo," uvedl Kuba.

Podle něj ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že on-line přihlášení do databáze bude jednoduché. Kuba ale míní, že pro některé seniory ve vyšším věku je elektronická cesta přesto nereálná. "Budeme se proto snažit v krajích zřídit call centra, abychom těm starším lidem pomohli," řekl jihočeský hejtman.