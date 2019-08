Kubera varuje: Mstivost Zemana je nekonečná. Nic nedělá náhodně

Podle Kubery existuje tisíc důležitějších problémů než kauza kolem ministerstva kultury. Konkrétně zmínil rozpočet nebo ekonomiku, která podle jeho slov začíná stagnovat.

„Co se týče jmenování Michala Šmardy, přirovnával jsem to k tomu, že prezident by měl jmenovat i Ferdu Mravence, když mu to premiér navrhne. To byla samozřejmě nadsázka. Ale jsem toho názoru, že byť se ten kandidát prezidentovi nelíbí, i přes to by ho měl jmenovat,“ zdůraznil.

Proč tedy Zeman Šmardu nejmenoval? Na to má předseda Senátu jasnou odpověď. „Mstivost Miloše Zemana je nekonečná. Ale podle mě to není o ČSSD. Navštívil jejich sjezd, řekl, že je bude volit. Je to o jednotlivcích z ČSSD. U Šmardy to bylo víceméně osobní. Prezident má své favority, které by jmenoval bez problémů,“ je přesvědčený Kubera.

Občanský demokrat je přesvědčen, že za problém může neuvážená přímá volba prezidenta. „Pan prezident to pochopil tak, že má silný mandát, který mu umožňuje chovat se poněkud aktivističtěji než nepřímo volený prezident,“ vysvětluje.

Poukázal navíc na osobnost samotného Miloše Zemana. „Miloš Zeman nedělá nic náhodně. Má dostatek času, aby věci promýšlel, a on je opravdu promýšlí a je vždy tři tahy dopředu před svými soupeři. Je velmi silný politik,“ dodává Kubera.