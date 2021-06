Kulhánek hovořil se zástupci parlamentních stran o vztazích s Ruskem

Jednání trvalo zhruba hodinu a půl, do říjnových voleb by se mělo uskutečnit minimálně jedno další. Podle ministra bude na příští vládě, zda výstupy z kulatých stolů využije, nebo ne. "Co ale hodnotím velmi pozitivně je, že i přes to, že jsou různé názory, tak debata byla otevřená, víceméně věcná," řekl.

Česko-ruské vztahy jsou podle Kulhánka nyní v mimořádně složité etapě. Nikdo z účastníků debaty podle něj nezpochybňoval, že je nutné vést s Ruskem nějaký dialog. "Ale opět - jak dialog bude vypadat, to bude až otázka po těch říjnových volbách," dodal.

"Česká státní správa bude pokračovat v auditu rusko-českých vztahů, abychom měli co nejlepší obrázek o tom, kde se teď česko-ruské vztahy nacházejí, kde je možné je zlepšovat, kde na to je prostor," poznamenal ministr.

O tom, že bude dnes Kulhánek jednat se zástupci stran, informoval dříve Deník N. Někteří politici podle serveru chtěli na jednání prosadit to, aby Česko žádalo po Rusku finanční náhradu a omluvu za výbuch skladů ve Vrběticích, do kterého byli podle zjištění českých vyšetřovatelů zapojeni agenti ruských tajných služeb. Další chtěli požadovat normalizaci vztahů.

Jeden z účastníků jednání, místopředseda hnutí STAN Radim Sršeň, kvituje, že stávající vláda deklaruje, že nebude dělat žádné ukvapené kroky a respektuje možnost nechat řešení česko-ruských vztahů na vládu novou. "Pro Starosty je klíčová zahraniční politika postavená na hodnotách a lidskoprávní rovina by měla hrát výraznou roli ve vztazích s Ruskem," sdělil ČTK.

Zároveň je podle Sršně nutné se podstatně více zaměřit na hybridní hrozby a dezinformační kampaně, neboť se značná část vztahů s Ruskem dnes odehrává v kyberprostoru.