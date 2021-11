Kulhánek jednal se šéfem polské diplomacie o situaci na hranici s Běloruskem

U hranic na běloruském území již táboří tisíce migrantů, hlavně z Blízkého východu, kteří se chtějí přes Polsko dostat dále do Evropské unie. Varšava a EU obviňují Minsk, že migrační krizi vyvolal v odvetě za sankce, uvalené na autoritářský režim Alexandra Lukašenka za porušování lidských práv při potlačování protirežimních protestů. Lukašenko obvinění odmítá.

"Diskutovali jsme o hrozné situaci na polsko-běloruské hranici. Vyjádřil jsem Polsku podporu a zopakoval naši připravenost k bilaterální pomoci, pokud bude potřeba," uvedl Kulhánek. V pondělí budou téma probírat ministři zahraničí EU a také šéfové diplomacií Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Poslanecký klub ODS v sobotu vyzval vládu v demisi, aby Česko vyslalo policisty do Polska, kde by pomohli se zvládáním krize. Česká vláda by měla podle ODS podpořit jakákoliv opatření, která přijmou unijní orgány proti běloruskému režimu. Kulhánek v reakci v sobotu uvedl, že vláda je s polskou stranou v kontaktu, pomoc nabízela a v případě zájmu pomůže.