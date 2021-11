Kupka opustí vedení Středočeského kraje, nahradí ho nejspíš Bendl

Bendl je kvůli novému angažmá připraven opustit post předsedy krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství. Starostou Benátek zůstane, ale v neuvolněné, tedy neplacené pozici. ČTK řekl, že chce navázat na Kupkovu práci a přinést i pohled z životního prostředí.

Kupka byl dosud hejtmančiným statutárním náměstkem, podle informací ČTK má být novým náměstkem hejtmanky dosavadní radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) a Bendl se bude zabývat resortem silniční dopravy z pozice řadového radního. Kupka se má vzdát i mandátu krajského zastupitele, nahradí ho starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS). Bendla by v čele výboru pro životní prostředí měla vystřídat starostka Hlavence u Prahy Jarmila Smotlachová (dříve nezávislá, nyní ODS).

Kdy personální změny nastanou, není jasné, vše se bude odvíjet od termínu jmenování nové vlády. "To domino se začne pohybovat, až pan prezident udělá kroky, na které všichni čekáme," uvedl Bendl. Vedení kraje má ze stejného důvodu jako Kupka opustit také dosavadní náměstek pro finance Věslav Michalik (STAN), který by měl stanout v čele ministerstva průmyslu a obchodu. Kdo ho ve vedení kraje nahradí, zatím není známo. Michalik i předseda krajských zastupitelů za STAN Michael Kašpar ČTK již dříve řekli, že to musí nejdříve projednat klub zastupitelů.

Bendl se chce v nové funkci zaměřit na plnění programu ODS i programového prohlášení koaliční krajské rady. Navázat chce na práci svého předchůdce, například pokud jde o kontroly u krajské správy a údržby silnic, pasportizace silnic či prioritizace staveb. Oblast životního prostředí, v níž je odborníkem, se podle něj s dopravou často překrývá. Poukázal na to, že krajský výbor pro životní prostředí dává stanoviska k různým dopravním stavbám, například obchvatům měst. S dopravou má navíc Bendl zkušenosti také jako starosta.

Bendl (50) vystudoval lesnickou školu a pracoval nejdříve jako lesní technik, od poloviny 90. let poskytoval poradenské služby v lesnictví a pomáhal při navracení zestátněných lesních majetků při restitucích. Dálkově vystudoval několik vysokých škol, vedle lesnického má právnické a ekonomické a je i kvalifikovaným mediátorem. Od roku 2018 je starostou Benátek nad Jizerou a po loňském nástupu krajské koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců je předsedou krajského výboru pro životní prostředí.

Svůj pohled na životní prostředí chce Bendl zohledňovat i ve funkci radního pro dopravu. "Myslím, že budu daleko více dbát na některé prvky, které souvisí s dopravou, ale zároveň mají přesah do životního prostředí," dodal.