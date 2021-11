Kupka považuje zavedení nulové DPH na energie za nešťastný krok

Podle ministra průmyslu a obchodu a dopravy v demisi Karla Havlíčka cílí snížení DPH z 21 procent na nulu na 90 procent domácností, které jsou středně nebo nízko příjmové. "A jestliže v příštím roce vzroste cena energií o 30 až 35 procent, tak by všichni měli 21 procent zaručených DPH a dalších přibližně deset až 15 procent přes odpuštění obnovitelných zdrojů. Čili těch 35 procent bychom jim tímto vykompenzovali," uvedl. Kupka dodal, že k návrhu odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje v ceně elektřiny by se určitě připojil.

Havlíček je podle svých slov také domluvený s dodavateli poslední instance, že by jim stát poskytl záruky kvůli snížení záloh pro přebírané klienty. Záruky by mohly dosáhnout 70 až 80 procent. Musí je schválit Evropská komise, zda nejde o nepovolenou podporu. Poskytovat by je mohla Národní rozvojová banka v průběhu prosince.

Skupina Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR, oznámila ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu 13. října. Jako důvod Bohemia Energy uvedla extrémní růst cen energií na trzích. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu více než 600.000 zákazníků, plyn téměř 300.000.