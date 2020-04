Kurzarbeit i v květnu, firmy by si mohly odložit odvody za květen až červenec

Vláda rozhodla o postupném otevírání provozů do 25. května. Prodloužení nynější kurzarbeitové podpory ještě aspoň o několik měsíců žádali odboráři a zaměstnavatelé.

"Nově přibyl měsíc květen. Je to nezbytný krok. Myslím si, že to není poslední prodloužení," uvedla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní příspěvky na náhrady mezd mají podpořit pracovní místa a bránit propouštění.

Z programu se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti šíření koronaviru, mohou získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů, a to do 39.000 korun. Při výpadku pracovníků, surovin či snížení poptávky je to 60 procent vyplacené částky do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

Do dneška úřady práce dostaly podle ministryně 42.731 žádostí o podporu za 3,3 miliardy korun. Zatím proplatily 17.896 z nich a stát přispěl na vyplacené náhrady mzdy 179.900 pracovníků.

Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby nynější kurzarbeitový program Antivirus fungoval ještě aspoň několik měsíců. Odboráři navrhují, aby úřady firmám poskytovaly zálohu a neproplácely podporu až zpětně. Podle Svazu průmyslu a dopravy by na program Antivirus pak měl navázat ještě klasický kurzarbeit podle německého vzoru, který se využívá v krizi.

Firmy by si mohly odložit odvody za květen až červenec, uvedla Maláčová

Firmy by si mohly případně odložit sociální odvody za období od května do července. Uhradit by je musely do 20. září, a to se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento. Shodla se na tom vláda. Na tiskové konferenci to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Návrh zákona by podle ní kabinet mohl schválit za týden v pondělí.

"Je to jednoduchá a administrativně nenáročná pomoc firmám, jak jim dopřát vzduchu a nechat hotovost," uvedla ministryně.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta. Odklad odvodů by se měl týkat zaměstnavatelů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jich na konci loňska evidovala 283.000, zaměstnanců pak 4,63 milionu.

Podle Maláčové by se odklad mohl týkat odvodů za květen až červenec. Za květen je jinak nutné platbu provést do 20. června. Pokud plátce nezaplatil sociální pojištění ve stanovené lhůtě, nebo zaplatil nižší částku, musí uhradit podle nynějších pravidel penále. To za každý kalendářní den činí 0,05 procenta dlužné sumy, uvádí ČSSZ na svém webu. Za letošní přestupný rok je to tak dohromady 18,3 procenta, za běžný rok 18,25 procenta.

"Navrhujeme snížení z 18 procent na čtyři procenta při prodlevě, tedy procento za čtvrtletí. Firmy by musely pojistné uhradit do 20. září včetně úroků," řekla ministryně. Pokud by zaměstnavatel tříměsíční odvody a procento penále včas nezaplatil, začalo by se po 20. září počítat běžné penále 0,05 procenta za den.

Vláda by měla návrh paragrafů schvalovat podle Maláčové příští pondělí. Poté by předlohu dostali poslanci. Aby norma začala platit, musí ji schválit Parlament a podepsat prezident.