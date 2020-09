Kurzarbeit: Náhrada se má zvýšit na 80 procent, sociální výbor schválil změny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu by dnes měla Sněmovna podle doporučení sociálního výboru schválit. Výbor zároveň podpořil úpravu, podle které by pracovník dostával za neodpracované hodiny 80 procent čistého výdělku. Vláda navrhuje 70 procent. Náhrada by zároveň mohla dosáhnout nejvýše celostátní průměrné mzdy.