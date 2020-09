Kurzarbeit projedná Sněmovna zrychleně, Vondráček vyhlásil stav legislativní nouze

Stav legislativní nouze vyhlásil na návrh vlády předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a kvůli projednání novely na středeční dopoledne svolal mimořádné jednání dolní parlamentní komory. Vláda příslušný návrh schválila v pátek.

Stav legislativní nouze umožní projednat a schválit návrh třeba i během jediného dne, a to včetně případných pozměňovacích návrhů. Standardní lhůty pro projednávání zákonů se přitom nepoužijí. Pokud ale poslanci neshledají důvody pro mimořádný postup, je Sněmovna oprávněna návrh ve zkráceném režimu neprojednávat.

Vládní předlohu projedná nejprve sněmovní výbor pro sociální politiku. Zasedne nad ním dnes v poledne na neveřejném jednání. Předseda Vondráček mu uložil, aby ho projednal nejpozději do středečních 08:00.

Sněmovna má na tento týden naplánované pokračování řádné zářijové schůze. Poslanci se sejdou již dnes odpoledne.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla zavést od listopadu. Navázala by na dočasný program Antivirus. Podle návrhu novely zákona by kurzarbeit ve státě, regionu či vybraném odvětví mohla povolit vždy jen vláda, a to po projednání v tripartitě. Využíval by se při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii či kyberútoku.

Odbory a zaměstnavatelé podle dosavadních informací s výslednou vládní verzí ale spokojeni nejsou. Doufají, že se zákon při projednávání ve Sněmovně upraví. Podle právníků a daňových odborníků by uzákonění možnosti kurzarbeitu s trvalými pravidly představuje pro firmy přínos.