Kvůli Babišovi padlo další trestní oznámení. Politolog vyzval k převratu, poslanec to neustál

Na premiéra Andreje Babiše se snáší jeden problém za druhý. Dle výsledků auditu Evropské komise je ve střetu zájmů, díky čemuž musí vrátit dotace ve výši více než 400 milionů korun. Navíc mu hrozí obnovení trestního stíhání v kauze Čapího hnízda.

To vede i odborníky k ostrým prohlášením. Například politolog Jiří Pehe vyzval Čechy k demonstracím, které probíhají například v Hongkongu. Jsou násilné, krvavé a dochází při nich i k úmrtí.

"Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to?" zeptal se na sociální síti.

Tím ale vyvolal vlnu nespokojenosti, která se šíří internetem. Například poslanec Jaroslav Foldyna neváhal sáhnout až k vulgárnímu označení. "Dostal by jednu a už by nikdy nevylezl. Ale ostatní by hnal bojovat, je to..." napsal a přidal symbol kosočtverce, který značí vulgární pojmenování pro ženské pohlavní orgány.

Podobně ostrý byl i poslanec Lubomír Volný, který ač sám zastává kontroverzní postoje, podal podle svých slov na Peheho trestní oznámení pro podezření z podněcování k nenávisti a násilí.

"Autorem uvedené akce jsou synonymem pro používání násilí, včetně vraždění oponentů, k prosazení politických cílů. Akcemi, které dnes autor podněcuje, se dostal k moci Hitler, pane Pehe," napsal na sociální síti Volný.

Bývalý člen SPD má přitom sám na kontě řadu kontroverzních výroků. Bez jakýchkoliv důkazů například tvrdil, že požár katedrály Notre-Dame v Paříži není "nic jiného, než plánovaný útok těch, kteří již stovky let nenávidí evropskou svobodu, demokracii i křesťanstvím."

Při projednávání novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky také vyzval poslance Jana Birkeho (ČSSD), aby „si to šel vyříkat ven.“ A například Václava Havla považuje za "prvního českého agenta globálního veksláka Sorose a stejnou oběť alkoholismu jako byl Boris Jelcin" a jednoho z "největších vlastizrádců této země".

Veřejnost také pobouřil tvrzením, že každý, kdo podporuje migraci, je zodpovědný za znásilnění devítileté dívky ze Švédska. "Každý z Vás a KAŽDÁ z Vás, kdo tady podporujete masovou imigraci z Afriky a muslimských zemí, podporujete migrační pakty, Istanbulskou úmluvu a další genocidní dokumenty, tak i Vy jste tuto DEVÍTILETOU švédskou dívenku ZNÁSILNILI!!!" napsal poslanec dříve na sociální síti.