Kvůli krematoriím zasedl Hamáčkům štáb, MMR má vypracovat krizová opatření

Vedle Moravskoslezského kraje se podle Hamáčka mohou až k hranici naplnění kapacit v příštích dnech dostat i zařízení v dalších krajích. Nejvíc volných kapacit mají nyní Praha a Liberec, celkově v Česku funguje 27 krematorií. Část z nich, hlavně ta v příhraničí, slouží také ke kremaci zesnulých převážených zejména z Německa a Rakouska, řekl ČTK předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová dnes uvedla, že u zemřelých s covidem nic nebrání pohřbu do země. Pohřbů do země obecně je ale podle Hamáčka průměrně v Česku 30 za den v porovnání se stovkami prováděných nyní žehem, vždy jde o přání rodiny. I podle Mangla zvlášť v zimě tvoří pohřby do země pouze zlomek počtu žehů.

V rámci štábu dnes vznikla skupina za účasti hasičů, představitelů ministerstva pro místní rozvoj a zástupců pohřebních služeb, která bude každý den hodnotit kapacity krematorií a organizovat případné převozy těl. Ústřední krizový štáb vydal také pokyn, aby při převozech mohly pomáhat dopravní prostředky hasičů či vojáků. Tři roky stará novela zákona o pohřebnictví uvádí, že k převozům těl mohou být využívány pouze speciální pohřební vozy. "Ústřední krizový štáb vydal pokyn, aby takovéto převozy byly činěny prostředky hasičského sboru nebo armády. Podle našich legislativců to je v pořádku," uvedl Hamáček.

V Česku zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo do konce listopadu 114.781 lidí. Za 11 měsíců roku počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113.000 mrtvými za posledních deset let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112.000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-19. Do konce roku si covid v Česku vyžádal 11.795 obětí. Ke dnešku statistika stoupla na 12.800 zemřelých od začátku epidemie.

Podle středeční ankety ČTK krematoriím ve většině krajů zatím kapacity postačují, i když zesnulých je nyní proti běžnému stavu více. Nárůst počtu mrtvých někde řeší dvousměnným provozem, ve Zlíně uvažují o třetí směně. Na sto procent kapacity pracuje krematorium Vysočanské zahrady na Chomutovsku, vypomáhá mu Most a Mělník. V ostatních krajích se provozovatelé v anketě shodli, že na přelomu října a listopadu byla situace horší. Čekají, co přinesou další týdny, kdy se projeví další nárůst počtu nakažených a hospitalizovaných.