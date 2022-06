Kvůli krizi jsou podle Bartoše ohroženy dotační projekty za 1,3 miliardy korun

Projekty mají podle Bartoše problémy s dokončením kvůli epidemii koronaviru a současné krizi spojené s válkou na Ukrajině. Stoupají ceny stavebních prací, materiálů, některé ani nejsou, a roste inflace. "Žadatelé by se neměli dostávat do termínových kleští a jejich projekty by neměly končit tak, že peníze budeme de facto vracet, respektive se nebude moci uplatnit financování z Evropské komise," řekl Bartoš. "Je podstatné, aby Evropská unie v tomto Česku i dalším státům pomohla. Proto budeme se zástupci Evropské komise a ministry jednotlivých států řešit úpravy a rozvolnění pravidel nejen pro Česko."

Česko a dalších jedenáct států iniciovaly v dubnu dopis, v kterém žádají Evropskou komisi mimo jiné právě o prodloužení čerpání dotací o rok. "Pokud současná pravidla neumožňují reagovat na kritickou situaci, je namístě, aby se pravidla změnila," uvedl Bartoš. "Pro nás je důležité, aby nebyly ohroženy projekty, které jedou a v kterých jejich řešitelé neudělali chybu, pouze se změnily objektivní podmínky. Věřím, že k nějaké dohodě dojdeme," řekl.

Další možností, jak projekty dokončit, by mohlo být zapojení dalších peněz z navazujícího období. "Že by mohly být dofinancovány z nových programů za vysoutěžených podmínek. Aby se nemusel projekt, který je ve fázi realizace nebo před dokončením, restartovat," řekl Bartoš.

Podle ministerstva se to týká tisíců projektů, mezi kterými jsou i takové, které se týkají rekonstrukcí nemocnic.

Evropská komise ČR ke konci dubna letošního roku proplatila 503,9 miliardy korun, tedy zhruba tři čtvrtiny peněz vyjednaných pro programové období 2014 až 2020. Česko je podle MMR v čerpání evropských fondů mezi 27 členskými zeměmi Evropské unie osmé. Na rozvoj regionů v programovém období let 2021 až 2027 bude ČR čerpat 550 miliard korun.