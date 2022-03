Kvůli možnosti bojovat na Ukrajině se na Hrad obrátilo už více než 600 Čechů

Prezidentskou kancelář kontaktují stovky zájemců o vstup do armády jiné země. "KPR v současné době eviduje přes 600 osob, kterým poskytuje součinnost při podání žádosti o vstup do ozbrojených sil státu mimo NATO, v tomto případě Ukrajiny," uvedl Hrad.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou, mohou však hlavu státu požádat o výjimku. Žádost je v takovém případě třeba zaslat ministerstvu obrany, jež společně s resorty vnitra a zahraničních věcí žádost posuzují. Teprve poté ji předkládají prezidentu republiky ke konečnému rozhodnutí.

Existují dvě výjimky, kdy není ke službě v ozbrojených silách jiného státu třeba souhlasu prezidenta republiky. První se týká občanů ČR, kteří mají více státních občanství a chtějí se stát příslušníky ozbrojených sil státu, jehož jsou také občany. Druhá výjimka platí pro vstup do ozbrojených sil kteréhokoli členského státu Severoatlantické aliance (NATO).

Někteří zájemci se dotazují na to, zda budou z české strany vybaveni výstrojí a výzbrojí, zda jim bude v Česku poskytnut základní vojenský výcvik a doprava. Česká republika vstup do legií cizích států neorganizuje, proto neposkytuje výstroj ani výcvik.

Otázka beztrestnosti vstupu českých občanů do ozbrojených sil Ukrajiny byla jedním z bodů jednání prezidenta republiky Miloše Zemana s premiérem České republiky Petrem Fialou. Výsledkem byla garance beztrestnosti těchto osob v případě, že by jim hrozilo trestní stíhání. Beztrestnost by byla garantována formou abolice, kterou by udělil prezident s premiérovou kontrasignací.