Kyberútok na českou diplomacii se stále vyšetřuje. Podezření padá na Rusy

Tomáš Petříček zdůraznil, že ministerstvo kybernetickou bezpečnost úřadu posílilo a je schopné na různé incidenty rychle reagovat. Od příštího roku by měly podle ministra začít práce na modernizaci informačního a komunikačního systému. Na dotaz po původci útoku Petříček řekl, že je na vyšetřovatelích, aby uvedli, s jakou jistotou je možné určit, o koho se jednalo.

Na @mzvcr připravujeme nový IT systém dle úkolu vlády. Detaily si necháme pro sebe, nikdo přece nechce dávat zlodějům detaily zabezpečení vlastního domu. Útoky na diplom. poštu jsou nepříjemné, problémům ale čelila řada ministerstev i jinde v EU či po světě #Cybersecurityaware — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 19, 2019

"Takto explicitně, abychom se ptali a čekali odpověď, že nám někdo řekne jméno, nebo přímo zdroj, to jsme neočekávali," řekl novinářům zpravodaj Vít Rakušan (STAN). "Byli jsme ubezpečováni, že ministerstvo dělá všechno pro to, aby mělo dokonale zmapováno, jaký typ informací se dostal ven a že to nebyly takové informace, které by strategicky ohrožovaly bezpečnost země," dodal. Člen výboru za Piráty Jan Lipavský uvedl, že se zdá, že nebyly nikdy zcizeny údaje, které by byly tajné ve vyhrazeném režimu.

Za červnovým útokem na ministerstvo zahraničí stála s velkou pravděpodobností podle dřívějších informací serveru Deník N ruská vojenská rozvědka GRU. Ruské velvyslanectví to označilo za spekulaci. Hackeři údajně narušili vnější počítačovou síť ministerstva, ve které nejsou utajované informace.

Rakušan soudí, že vláda téma kybernetické bezpečnosti podceňuje, Petříčkovo ministerstvo ale za snahu o zabezpečení systémů pochválil. Lipanský naopak nepokládá opatření za dostatečná, navíc se podle něho nezavádějí dostatečně rychle.