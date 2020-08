Lang příspěvkem o Zemanovi nespáchal trestný čin, potvrdil soud

Na sociální síti Lang loni v dubnu na adresu Zemana mimo jiné napsal, že "je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini".

Langa státní zastupitelství obžalovalo za podněcování k trestnému činu, hrozilo mu až dvouleté vězení. Žalobkyně pro něj navrhovala peněžitý trest. Bývalý radní u soudu nepopřel, že na svém soukromém profilu příspěvek zveřejnil, odmítl však, že se dopustil trestného činu. Podle svých slov pouze naplňoval svá ústavní práva.

Lang loni reagoval svými výroky na sociální síti na to, že Zeman souhlasil se zdaněním náhrad vyplácených církvím. Poslance, kteří pro zdanění náhrad hlasovali, Lang označil za "proradná prasata", která je dovoleno a nutné zabíjet.

Bývalý radní se hájil tím, že jeho vyjádření bylo myšleno v nadsázce a neměl v úmyslu někoho instruovat k fyzické likvidaci prezidenta, pouze k jeho odstranění z politického života. Řekl, že poté, co prezident se zdaněním náhrad souhlasil, chtěl udělat něco, "co by bylo vidět a čeho by si každý všiml". Svým vyjádřením Lang podle svých slov naplnil svoje právo na svobodu projevu, Zemanovi a poslancům se omlouvat nehodlá.

Soudce obvodního soudu Miloslav Sládek při odůvodnění rozhodnutí v květnu uvedl, že by věc neměla být řešena v trestněprávním řízení. Upozornil na to, že soud má sice výhrady k Langovu příspěvku, podobného vyjadřování se však podle něj dopouštějí i další politici, které na rozdíl od Langa chrání poslanecká imunita. Dodal ale také, že hranice svobody projevu není bezbřehá.

ODS Langa kvůli výroku vyloučila ze strany. Rezignoval také na funkci radního, ačkoliv ho jeseničtí zastupitelé podpořili a odhlasovali vyjádření, že výrok byl osobním prohlášením a nevyjadřuje postoj zastupitelstva ani městské rady.

Sněmovna schválila zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, loni 23. dubna. Novelu poslanců KSČM, jež zdanění zavádí, Zeman podepsal 2. května. Proti zákonu se ale v říjnu postavil Ústavní soud, který konstatoval že dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené komunistickým režimem míří proti principům demokratického právního státu.

Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) po rozhodnutí Ústavního soudu uvedli, že je jeho nález třeba respektovat. Kdyby soud nezasáhl, podléhaly by finanční náhrady za nevydaný majetek devatenáctiprocentnímu zdanění od letošního ledna.