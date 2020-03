Lékaři by podle ODS měli vytipovat nejzranitelnější lidi a poslat je do karantény

V případě, že by se nejednalo o lidi důchodového věku, měli by pobírat nemocenskou. V tiskové zprávě to dnes uvedl poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). Dosavadní opatření kabinetu podle něj nejzranitelnější lidi dostatečně nechrání.

Svoboda uvedl, že preventivní opatření pro nejzranitelnější skupinu by předešla vysokému zatížení jednotek intenzivní péče a možnému nedostatku plicních ventilátorů. "Vláda dosud nezajistila dostatečnou ochranu osobám, které mají sklony k těžšímu průběhu nemoci COVID-19. Jedná se především o lidi se sníženou imunitou, například v důsledku prodělaného onemocnění," řekl Svoboda.

Podle ODS by měla vláda s prostřednictvím praktických lékařů vytipovat osoby, které mají vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu největší sklony k závažnému průběhu COVID-19. Zajistit by jim měla karanténu včetně donášky jídla i dalších služeb. "Například prostřednictvím studentů lékařských fakult a dalších dobrovolníků, pokud nejsou zajištěny rodinou nebo přáteli," uvedli občanští demokraté.

Pokud by ohrožené osoby nebyly důchodového věku, měly by podle ODS pobírat dávky nemocenské. Členové domácnosti by také měli mít širší možnost využívat ošetřovné. "Mnohdy zůstávají doma, aby ochránili členy domácnosti, kteří jsou například v onkologické léčbě," uvedla strana.

Opoziční ODS dnes představila i ekonomická opatření, o kterých chce jednat s menšinovou vládou hnutí ANO a ČSSD. Navrhuje například 15.000 korun podpory všem postiženým krizí. Jednorázový příspěvek by měl podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury náležet lidem, kteří neplatí solidární daň, mají tedy měsíční příjem nižší než zhruba 113.000 korun.