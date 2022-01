Lidé mohou kvůli energiím žádat o příspěvek na bydlení i mimořádnou dávku

Možnosti pomoci od státu představil dnes na tiskové konferenci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a zástupci úřadu práce.

"Rozhodli jsme se jít cestou adresné, konkrétní pomoci, a to cestou příspěvku na bydlení. Zvýšili jsme normativy a pro rok 2022 jsme udělali možnost, aby vláda mohla normativ ještě upravit, pokud bude potřeba," uvedl Jurečka. Vyzval domácnosti, aby se neostýchaly pomoci od státu využít. Úřady práce budou informovat o podpoře své klienty. Česká správa sociálního zabezpečení by v únoru měla začít rozesílat dopisy lidem s důchodem.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Parlament už schválil novelu, která pro letošek normativy jednorázově zvedá tak, aby byl příspěvek vyšší a zdražení zohlednil. Zákon musí ještě podepsat prezident. Podle Jurečky se podpis očekává v nejbližších dnech a příští týden by mohla novela vyjít ve sbírce zákonů.

Nárok na dávku a její výši si mohou lidé ověřit na webu www.energetickyprispevek.cz. K dispozici je webová kalkulačka. Po vyplnění počtu osob v domácnosti, údaji o typu bydlení a výši příjmů v posledních třech měsících spočítá případnou částku. Žádost je možné podat i elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem či bankovní identitou. Úřad práce podle svého generálního ředitele Viktora Najmona případně přesune na vyřizování úředníky z jiných agend či poboček. Podrobnosti s videonávodem jsou na webu úřadu práce, možné je volat na informační linku 950 180 070.

Vyšší příspěvek na bydlení budou mít nejen lidé, kteří o něj požádají kvůli energiím. Dostanou ho i nynější příjemci, a to zpětně od ledna. Úřad práce jim ho automaticky přepočítá podle nových pravidel a zvýší, potvrdila šéfka odboru dávek generálního ředitelství úřadu práce Zdeňka Cibulková. Podle ní úřady nyní vyplácejí asi 150.000 příspěvků na bydlení a přibýt by teď nově mohlo dalších 50.000. V minulých měsících příjemců ubývalo. Loni v září jich podle ministerské zprávy o vyplácení dávek bylo 142.100. Do listopadu počet klesl na 126.600. Podle ministra podporu využívá podle analýz asi jen třetina těch, kteří by na ni měli nárok.

Pomoci by měla i dávka mimořádné okamžité pomoci. Získat ji mohou ale jen lidé ve velmi vážné tísni bez prostředků. Úředníci posuzují nejen příjem a majetek samotného žadatele, ale i ostatních členů rodiny. Ministerstvo práce podmínky kvůli dopadům covidové epidemie či konci dodavatelů energií zmírnilo. Lidem se do výdajů započítají i splátky hypoték či leasingů. Mohou mít také menší úspory. Naspořená částka nesmí přesáhnout dvojnásobek životního minima domácnosti a dvojnásobek nákladů na bydlení.

Dávky považuje Jurečka za akutní řešení. Do budoucna by domácnosti mohly spíš dostávat dotace na pořízení fotovoltaických panelů či tepelných čerpadel do rodinných domků či bytů, uvedl ministr. Podle něj je nutné také upravit pravidla a dohled na energetickém trhu i domácí a evropskou legislativu u emisních povolenek.