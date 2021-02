Lidé nám za nouzový stav nadávají, kvůli záchraně životů jsme se ale obětovali, říká Grolich

Z jeho hlasu byla znát únava i určitá podrážděnost. Lidovecký hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich proto nechtěl detailně komentovat tvrzení předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), podle kterého je znovuzavedení nouzového stavu, o nějž hejtmani požádali, protiústavní a považuje jej za obcházení Poslanecké sněmovny, která ve čtvrtek stav nouze neschválila. „Jak vláda nouzový stav upraví, je jen na ni. My jako hejtmani máme na základě krizového zákona právo o něj požádat. Pokud bude jeho vyhlášení prohlášeno za protiústavní, pak jde vše za panem premiérem Babišem, který odmítal komunikovat s opozicí, ačkoli jej o dialog žádala,“ je přesvědčený politik KDU-ČSL.

Šéfové jednotlivých krajů dohodli s premiérem určité podmínky, mezi něž patří návrat žáků do škol, jejich testování či zrušení omezení úředních hodin. „Pokud ministerský předseda dojednané věci nesplní, pak už Babišova vláda musí skončit, protože mu lidé už absolutně nevěří. Kdybych byl poslanec, vyvolal bych ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vlády,“ míní šestatřicetiletý muž, nejmladší hejtman v zemi.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity tvrdí, že s kolegy, kteří nejsou v dresu hnutí ANO, už dostává nenávistné a vyhrožující e-maily od části populace. „A stojí za tím jednání vlády, které pozbyla důvěru a lidé opatřením kabinetu vůbec nerozumí. Někteří si totiž chybně vyložili, že zrušením nouzového stavu by padly veškeré restrikce a život by se vrátil do běžného režimu, což neodpovídá realitě. A pak nás viní, že hejtmani jim sebrali světélko na konci tunelu. Ale tak to není. Kdyby vláda jasně a zřetelně komunikovala, pak by podobné osočování vůbec nenastalo,“ domnívá se pro EuroZprávy.cz hejtman Grolich.

Podle něj se někteří představitelé krajů doslova obětovali. „Pan premiér určitě tak odpuzující e-maily či textové zprávy jako my nedostává.“ Přesto rozhodnutí prodloužit nouzový stav o čtrnáct dní nelituje. „Situace je vážná a a proto není možné, aby jeden region měl jiný režim než ostatní. Museli jsme najít dohodu, i když se náš krok obrací proti nám. Kvůli záchraně životů a zdraví lidí jsme se obětovali.“

Bývalý starosta obce Velatice v okrese Brno-venkov se neobává, že by v případě zhoršující se pandemické situace premiér Babiš řekl, že za vše mohou hejtmani, když si stanovili podmínky pro prodloužení nouzového stavu. „Zaútočit na nás nemůže, protože jedině, co jsme si v usnesení Asociace krajů vyžádali, je zrušení limitu úředních hodin, aby se při zařizování dokumentů neshlukovaly davy lidí a mohl se čas rovnoměrně po celý den rozprostřít. To bylo z naší strany vše. Jednalo se tedy o naprostou margílii, kterou navíc posvětili i hygienici. Vždyť jsme zachovali i zákaz vycházení po jednadvacáté hodině.“

Testování žáků musí probíhat zcela jednoduše

Zastupitel Jihomoravského kraje rovněž odmítá, že by testování dětí bylo na hraně protiústavnosti. „V žádném případě, právě tady u zmíněné otázky je nutné pokračovat v nouzovém stavu, neboť je zapotřebí zajistit distribuci neinvazivních testů. A bez něj bychom těžko našli ideální řešení. Chceme najít jednoduchou formu jako je analýza ze slin či testování pomocí speciální žvýkačky. A právě oněch čtrnáct dní navíc nám dává možnost vše do detailu probrat a hlavně uvést do praxe,“ vysvětluje.

Grolich si včera v noci na svém twitteru postěžoval, že sobotní vyjednávání s premiérem Andrejem Babišem bylo hodně komplikované. Doslova na sociální síť napsal: „Kdyby nešlo o zdraví lidí, tak se na to radši vykašlu a budu zítra s rodinou. Jednat s AB je za trest. Bohužel máme tuhle vládu a musíme se bavit s tímhle premiérem. Zítra znovu.“

Dnes už hejtman volil smířlivější rétoriku. „Nedělní rokování na rozdíl od včerejšího bylo už konstruktivní, navíc byl u něho přítomný i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Už se nejednalo jen o obecné věci, ale probírali jsme detailní problematiku. Proto jsme také dnes dospěli k určitému řešení.“

Bývalý stand-up komik nezastírá, že i mezi hejtmany panovala občas vyhrocená atmosféra, což je ale podle Grolicha logické, neboť hejtmani reprezentují celé politické spektrum tuzemské scény. „A proto nemůže panovat jednotnost s hejtmany, kteří oblékají dres vládního hnutí ANO. Proto si ale cením, že jsme schopni potlačit politické názory, a když je situace vážná, tak se dohodneme. A tak, i když nám pravicovým hejtmanům lidé spílají a za prodloužení nouzového stavu nás nechválí ani naši spolustraníci, pak si myslím, že je vždy dobré se dohodnout. Zvláště, když jde o životy a zdraví lidí,“ uzavírá Jan Grolich.