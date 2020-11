Lidovci chtějí, aby cestu Nejedlého do Ruska řešila Sněmovna. Postoj ANO je nejasný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidovci budou usilovat o to, aby se cestou prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska zabývala Sněmovna. Téma navrhnou v úterý jako mimořádný bod jednání dolní komory. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Nejedlý odletěl do Moskvy ve čtvrtek, má jednat se zástupci administrativy ruského prezidenta Vladimira Putina.