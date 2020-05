Lidovci navrhli příspěvek obcím 1000 Kč na obyvatele, největší města mají dostat víc

Celkové ztráty obcí z opatření zavedených vládou, která zasahují do hospodaření se sdílenými daněmi, vypočetl na 25 miliard korun. Podobný návrh připravili i občanští demokraté.

V Praze by příspěvek měl podle lidovců činit 2100 korun na obyvatele, Brno, Ostrava, Plzeň by měly dostat po 1500 korunách na obyvatele. "Tím dojde k tomu, že se do krajských peněz vrátí čtyři miliardy korun a do obcí zhruba 12,5 miliardy korun," uvedl Bartošek.

Vyzval jsem koaliční poslance, aby podpořili rozpočty obcí a krajů. pic.twitter.com/Xoi6LSA7nj — Jan Bartošek (@honzabartosek) May 29, 2020

Příspěvek by měl být nárokový, bez účelového nasměrování a ministerstvo pro místní rozvoj by ho mělo městům, obcím a krajům poslat do konce roku, vyjmenoval Bartošek parametry návrhu. "Každý starosta ví nejlépe, do čeho ve svém městě investovat," vysvětlil Bartošek, proč lidovci a další opoziční strany odmítají vládou slíbené dotace na investiční akce.

"Cesta, kterou navrhuje ministryně financí Alena Schillerová, je postavená na hlavu, protože místo okamžité pomoci zatíží obce jen další administrativou a způsobí další nespravedlnosti," uvedl k myšlence dotací místopředseda ODS Martin Kupka. ODS proto navrhuje okamžitou pomoc ve formě přímého příspěvku tisíc korun na obyvatele pro obce a 400 korun na obyvatele pro kraje, doplnil.

Sněmovna v úterý požádala vládu, aby v případě obcí do 3000 obyvatel navrhla řešení výpadku jejích příjmů ze sdílených daní v souvislosti s epidemií koronaviru. Chce také, aby vláda předložila návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letošním a příštím roce kvůli výpadku daňových příjmů, a to v rozsahu nejméně 15 miliard korun.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček v úterý uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj připraví mechanismus, jehož prostřednictvím bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ukázala poslancům seznam asi 1500 připravených projektů se stavebním povolením, které ministerstvo podpoří dotací. Někteří poslanci ale pomoc prostřednictvím dotací kritizovali jako složitou a nákladnou. Opozice přístup kritizuje jako neefektivní.