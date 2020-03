Lidovci vyzvali vládu ke změně délky čerpání ošetřovného

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jsou lidovci připraveni podpořit stav legislativní nouze tak, aby v nejbližších dnech Poslanecká sněmovna mohla schválit rychlou novelu. Chce také, aby na ošetřovné dosáhly i osoby samostatně výdělečně činné.

Apeluji, vážně apeluji na vládu, aby iniciovala vyhlášení stavu legislativní nouze a předložila legislativní úpravu ošetřovného, kdy je nezbytně nuné toto vyřešit v těchto dnech!

Není možné čekat, není na co! — Marian Jurečka (@MJureka) March 11, 2020

O uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol ode dneška na dobu neurčitou rozhodla v úterý Bezpečnostní rada státu. Čerpat ošetřovné na hlídaní školáků mohou rodiče dětí do deseti let. Potvrzení jim tentokrát nevystaví lékař, ale přímo škola.

Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů. Pokud by se lidé kvůli opatřením proti šíření koronaviru ocitli ve finanční tísni, mohou požádat podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) také o mimořádnou dávku. Ta činí až patnáctinásobek životního minima.

Podle Jurečky je možné prodloužit dobu čerpání ošetřovného v případě, že vláda změnu navrhne v "nejbližších hodinách nebo dnech". Lidovci by přitom preferovali, aby změna byla vztažena na dobu platnosti mimořádného opatření bez přesného udání dnů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý hovořil o tom, že školy zůstanou zavřeny zřejmě dva týdny. Jeho náměstek Roman Prymula uvedl, že v případě zhoršení epidemiologické situace děti do školy nepůjdou i měsíc.

Česko má k dnešnímu ránu 64 lidí s nákazou novým typem koronaviru.