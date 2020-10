Lídr vítězné ANO na Vysočině preferuje trojkoalici, jednání jsou podle něj slibná

"Byly už první schůzky skoro se všemi, budeme ještě v jednání pokračovat, mám z toho dobrý pocit. Já preferuji trojkoalici, ale nebráníme se ani vyššímu počtu," řekl Kukla.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu by na Vysočině většinu 24 hlasů získalo ANO spolu s druhými Piráty a třetí koalicí ODS se Starosty pro občany. Obě uskupení získala po sedmi mandátech.

Při spolupráci s jedním z nich, by mohla být třetím do koalice některá ze tří stran, která z voleb odešla se šesti mandáty - ČSSD, Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED) nebo KDU-ČSL. Koalice by v takovém případě měla v krajském zastupitelstvu většinu 23 křesel. Současnou koalici Kraje Vysočina tvoří vedle ANO také ODS, Starostové pro Vysočinu a ČSSD, která volby před čtyřmi lety vyhrála.

Podle Víta Kaňkovského z KDU-ČSL žádná definitivní podoba dohody ještě neexistuje, kombinací, jak sestavit většinu, je hodně a jednání budou pokračovat. Totéž řekl i krajský předseda ČSSD a člen vyjednávacího týmu Petr Krčál.

"Zatím jsme konkrétní varianty neřešili, čekáme, jak zareaguje vítěz voleb a jaké varianty oni zvolí a s kým je zvolí a jsme připraveni jednat se všemi politickými subjekty," řekl Krčál.