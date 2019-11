"Když nebude visegrádská čtyřka držet spolu, nikdo nám nepomůže. To, že nás podceňují, řekl minulý týden rakouský premiér," uvedl během slavnostního zahájení výstav v Národním muzeu k 30. výročí sametové revoluce předseda slovenské Národní rady Andrej Danko. Současně vyjádřil naději v budoucnost postkomunistických zemí. "Važme si plurality," uvedl a vyzval publikum, aby těm, kdo mají "patent na rozum", zazvonilo klíči jako v roce 1989 komunistům.

Také předseda maďarského Národního shromáždění László Köver připomenul společnou historii. "Nejsme v tom sami, třicet let, které jsme spolu prožili, nás zavazuje," konstatoval.

Podle předsedkyně polského Sejmu Elžbiety Witekové sametová revoluce v někdejším Československu, polská Solidarita a události roku 1956 v Maďarsku ukázaly, jak moc si lidé těchto zemí přáli svobodu, což se po roce 1989 podařilo. Pak všechny země V4 prošly složitým obdobím transformace. "Chápu, co znamená žít v zemi, která není svobodná. Máme podobnou minulost, smutné zážitky nás spojily," konstatovala. Dodala, že visegrádská čtyřka může ještě hodně dobrého učinit, a to nejen pro své národy, ale pro celou Evropu.

Výstava Sametová revoluce a expozice Momenty 20. století, které budou v Národním muzeu k vidění od pondělí, podle Kubery ukazují propojení postkomunistických zemí. "Je to výstava o nás pro nás, pro naše děti a pro paměť našich národů," uvedl. Dodal, že rokem 1989 boj o svobodu neskončil.

S předsedy vlád zemí V4 jsem se zúčastnil zahájení programu k výročí sam. revoluce v Nár. muzeu a svátečního oběda pořádaného premiérem @AndrejBabis v Kram. vile. Je mi ctí, že moje pozvání na oslavy 17. listopadu přijal předseda Něm. spolk. sněmu Wolfgang Schäuble. #V4 #svoboda pic.twitter.com/9wmEaReCef — Radek Vondráček (@vondraczech) November 17, 2019

Večer delegace zamířily k pietnímu místu na Národní třídě. Na Vondráčka lidé na rozdíl od jeho stranických kolegů z vlády Andreje Babiše (ANO) nepískali. "Jsem rád, že se to tu dnes obešlo bez incidentů, hlavně kvůli zahraničním kolegům," řekl. Podle něj mají lidé dnes slavit a "pařit".

K sobotní demonstraci na Letné, která byla namířena proti premiérovi, řekl, že svoboda slova je důležitá a bude se za ni bít. "Zazlívám organizátorům, že si vybrali 16. listopad, kdyby to udělali o týden později, já bych si jich vážil víc, protože trošičku ta pachuť na těch oslavách zůstává. Ale teď se dívám a lidé mají dobrou náladu," uzavřel. Kubera uvedl, že dnes si celý národ užívá a to je přesně to, co si on přál.