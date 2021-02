Lídři stran jednají ve Sněmovně o volebním zákonu a nouzovém stavu

Ústavní soud zrušil minulou středu část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní už při letošních sněmovních volbách.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jsou dvě možnosti - buď zavedení jednoho volebního obvodu, nebo zachování 14 volebních krajů a následné sečtení a přepočet mandátů na celostátní úrovni, než se rozpočítají podle jednotlivých krajů. Hamáček novinářům před jednáním řekl, že jeden obvod považuje za čistší variantu, většina politických stran se ale podle něj kloní k druhé možnosti.

To dnes potvrdily některé opoziční strany. Vzhledem k rychlosti projednávání by podle koalice ODS, TOP 09 a lidovců měla být použita novela zákona připravená lidovcem Markem Výborným, Hamáček se tomu nebrání. Jednat by o ní mohli začít poslanci už v tomto týdnu. Strany také požadují, aby od samého začátku vedli diskusi společně zástupci Sněmovny a Senátu.

Podle Hamáčka má asi největší podporu návrh, aby dvojkoalice ve volbách pro vstup do Sněmovny musela získat sedm a koalice tří stran devět procent. Hnutí SPD na jednání šlo s návrhem nutnosti zisku devíti procent u dvojkoalic a 13 procent u koalic tří subjektů.

Kabinet žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie o prodloužení nouzového stavu do 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Hamáček uvedl, že v neděli po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedy Pirátů a STAN Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem byl z hlediska možné podpory pro vládní žádost ve Sněmovně optimističtější než nyní.