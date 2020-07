V týdnu se dvakrát srazily vlaky. Havlíček hodlá čekat na evropské řešení

Během pracovního týdne došlo ke dvěma velkým vlakovým neštěstím. V úterý se na místní trati v Krušných horách srazily čelně dva vlaky. Nehoda si vyžádala dva lidské životy. Více než dvacet osob bylo zraněných. V pátek zase na pražské trati narazila prázdná souprava do stojícího rychlíku. Incident si naštěstí nevyžádal žádné oběti. Kvůli tomu se začalo polemizovat o kvalitě zabezpečení. Například na krušnohorské lokálce jsou za bezpečnost odpovědní pouze strojvedoucí a na dálku také dispečer, který jim dává pokyn k jízdě.

Tento systém bude i nadále pokračovat, jelikož resort dopravy a jemu podřízená Správa železnic hodlají i nadále vyčkávat na spuštění odlehčené verze evropského zabezpečovacího systému ETCS určeného pro lokálky. Ministr dopravy se už nechal slyšet, že se na vedlejších tratích nebude zavádět nic, co nemá celoevropské osvědčení.

"My to nemůžeme řešit provizoriem. Musí to projít certifikací a musí to odpovídat evropským parametrům. Například vlak, ve kterém se to neštěstí stalo, je vlak, který jezdí do Německa,“ vysvětlil Havlíček v rozhovoru pro ČT24 s poznámkou, že železniční síť je provázaná.

Ministr se zároveň také nechal slyšet, že mu celá diskuze o zabezpečení lokálek přijde zbytečná, a že situace železniční dopravy je srovnatelná se silnicí. "Není den, kdy by nebylo smrtelné neštěstí. Vždy můžeme říct, že kdybychom silnice a dálnice ještě lépe zabezpečili, tak toho mohlo být o něco méně. Nejsme schopni během několika let investovat stovky miliard korun jak do silničního zabezpečení, tak do železničního,“ podotkl.

Dále také řekl, že by se nebál jet vlakem po krušnohorské trati Pernink, kde k úterní nehodě došlo. "Toto může nastat kdykoli. Ale je to v tak minimální míře, v porovnání se silnicemi je to absolutní zlomek,“ konstatoval.

"Je třeba vidět, kde se stávají největší neštěstí. Ta nastávají na přejezdech. Proto jsme se rozhodli, že uspíšíme automatizaci a zabezpečení,“ připomněl české priority při zabezpečování železničních tratí.

"Připravujeme skutečně robustní řešení panevropského ETCS, které bude začínat v řádu desítek miliard korun, a všechny hlavní koridory budou během následujících let zabezpečeny,“ vyjádřil se šéf resortu dopravy k zavádění ETCS, které by se ale mělo momentálně týkat nejdůležitějších koridorových tahů.

Tyto priority se nezměnily ani po dokončení vyšetřování neštěstí z minulého roka u Ronova nad Doubravou, kdy se odehrál vesměs podobný scénář jako v případě Krušných hor, byť bez tragických následků. Rovněž se čelně srazily dva vlaky na trati se zjednodušeným řízením provozu, kde si strojvedoucí zřejmě spletl, v jaké stanici měl čekat na vlak v protisměru. Už tehdy inspektoři žádali ministra dopravy o urychlené zabezpečení takových tratí, k čemuž ale nedošlo.

"Můžeme říct, že na každé křižovatce, kde jezdí auta, by mohly být semafory – že když řidič nedá přednost, tak může dojít ke smrtelné nehodě. Je přece všem jasné, že nemůžeme dát semafory na každou křižovatku a stoprocentně vše zabezpečit,“ dodal Havlíček.