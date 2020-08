Bělorusko se vzdálilo EU, podporuji dialog s Lukašenkem, řekl Petříček

"Černínský palác zvažuje pozvání opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské do Prahy," informoval Petříček v rozhovoru pro ČT24. Jeho americký protějšek Mike Pompeo si během své diplomatické návštěvy všiml potenciálu českých firem.

Šéf resortu zahraničí také uvedl, že diplomaté počítali se snahou Minsku rozvíjet vztahy s Bruselem a vylepšit si image v zahraničí. "To, co se poslední týden odehrává, ukazuje, že jeden z posledních autoritářů v Evropě se rozhodl jít jinou cestou a Evropské unii se vzdaluje,“ podotkl s tím, že si Washington myslí víceméně totéž.

Petříček rovněž vyjádřil výhrady vůči slovům běloruského prezidenta, že se Česko podílí na organizaci protivládních demonstracím. Je-li o tom skálopevně přesvědčen, nechť předloží důkazy. "Tato vyjádření jsou naprosto nemístná. Česká vláda se na organizaci demonstrací nijak nepodílela. My se dlouhodobě snažíme podporovat občanskou společnost, lidé v Bělorusku mají právo promlouvat do veřejného dění. Svoboda slova a shromažďování by měly být v Evropě standardem,“ nechal se slyšet.

Z tohoto důvodu si také česká diplomacie rozhodla předvolat běloruského velvyslance. Černínskému paláci se slovy ministra zahraničí nelíbí, co se momentálně v Bělorusku odehrává, ať už jde o protesty, průběh předvolební kampaně, zatýkání opozičních kandidátů či zamezení vstupu mezinárodních pozorovatelů do země. "To je jasný důkaz, že volby nebyly svobodné a nesplňovaly standardy demokratických voleb," řekl Petříček.

"Věřím, že situace může být řešena dialogem. Velmi negativně vnímáme, že opoziční kandidátka byla donucena opustit území Běloruska a je v Litvě. To dialog znemožňuje. Chtěl bych, abychom jako Evropané podpořili dialog mezi opozicí a režimem Lukašenka, aby se hledala cesta z této krize. Především je ale potřeba, aby režim zastavil násilí vůči demonstrantům,“ zdůraznil Petříček s tím, že se hovoří i o pozvání opoziční kandidátky na běloruskou prezidentku do Čech.

Diskuze se pak následně přesunula k návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, která byla sice v jistém smyslu symbolem, ale zároveň měla i praktický aspekt. "Chceme posilovat vazby mezi českými a americkými podniky a hledat příležitosti pro nové investice, zejména do nových technologií. Mike Pompeo se setkal se zástupci techno firem, které působí v ČR, viděl jasně, jaký je jejich potenciál,“ bilancoval ministr zahraničí s tím, že Česko usiluje o spolupráci v oblasti zdravotní péče nebo výpočetní techniky.

Šéf americké diplomacie zároveň také poukázal na nebezpečí rostoucího vlivu Pekingu. Petříčkovými slovy EU sice usiluje o partnerství s Čínou, ale nečiní jí problém řešit s USA problematiku duševního vlastnictví i jiných sporů v bilaterálních vztazích s Čínou.

"Oceňuji zkušenosti Mikea Pompea, kdy pracoval ve zpravodajských službách, působil v Kongresu a věnoval se zahraniční politice. Ukazuje se, že zná a rozumí detailům problémů, které se řeší už několik let,“ řekl český ministr zahraničí.

Pokud jde o chystanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, tak tu Petříčkovými slovy nemůže jeho úřad doporučit, jelikož je v rozporu s koncepcí české zahraniční politiky z 90. let, kterou nevidí důvod měnit.

"Skutečně nevidím výrazný přínos, je to spíše symbolická záležitost. Respektuji rozhodnutí pana Vystrčila, ale česká zahraniční politika respektuje to, co jsme si sami v 90. letech nastavili, a to je politika jedné Číny. S Tchaj-wanem jsme si vyhradili právo rozvíjet vztahy v oblastech jako investice, obchod a další,“ objasnil příčiny svého postoje.

V závěru svého interview ještě také poukázal na to, že by Brusel měl být vůči Pekingu více asertivní. "Společně můžeme dosáhnout více než gesty či ad hoc kroky, které nejsou provázány s následnými diplomatickými snahami,“ dodal.

Pokud jde o vztahy s Tchaj-pejí, tak zde by se Praha měla spíše zaměřit na rozvoj na praktické a administrativní úrovni, ale ne na té politické. Ministr zahraničí tím narážel na skutečnost, že v delegaci šéfa Senátu budou i někteří náměstkové z různých resortů.