Mají se o sebe Romové starat sami? Lidé nás diskriminují, chceme do Parlamentu, spustili

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Soužití Romů se zbytkem republiky nevykazuje příliš velké známky zlepšení. Lidé se vůči nim nadále chovají diskriminačně a nedávají jim možnost to změnit. Historička a ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová tvrdí, že jednou z možností jak situaci otočit by bylo dostat se do Parlamentu. I v tom je ale háček.