Maláčová chce jednat o odkladu či odpuštění odvodů firem

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce ve vládě jednat o případném odkladu či odpuštění sociálních a zdravotních odvodů firmám, a to na tři až šest měsíců. Opatření by jim mělo pomoci v koronavirové krizi. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo práce. Návrh chce šéfka resortu dát kabinetu ve čtvrtek. Sociální a zdravotní odvody stát od března do srpna odpouští už živnostníkům, a to do výše minimálních záloh. Částku nad tuho hranici pak doplatí v příštím roce.