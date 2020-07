Platy politiků se mohou snížit, řeší to Maláčová. Návrh už je na stole

"Návrh je hotov, čeká se na projednání koaliční radou,“ chlubila se šéfka resortu práce v interview pro CNN Prima NEWS. Své ambice avizovala ministryně už v květnu. Její návrh by spočíval tom, že by platová základna dosahovala maximálně pětinásobku minimální mzdy, čímž by nejlépe odrážela hospodářskou situaci země. V současné době vycházejí platy ústavních činitelů z průměrné mzdy státních zaměstnanců.

"Před projednáním na koaliční radě návrh nikomu nedáme, děkuji za pochopení. Detaily sdělíme až po projednání, je tam vícero variant,“ objasnila Maláčová redakci CNN své důvody, proč momentálně nechce veřejnost seznámit, v jaké výši by chtěla politikům srazit platy.

Jednání koaliční rady, jež by se měla návrhem ministryně práce zabývat, se uskuteční 20. července. Podle českého premiéra Andreje Babiše byla Maláčová pověřena sepsáním zákona oddělujícím odměňování politiků a soudců.

Jednání koaliční rady, která by o jejím návrhu měla jednat, je naplánované na 20. červenec. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Maláčová dostala na jednání vlády za úkol připravit zákon, který by oddělil odměňování politiků a soudců. "Nebyla řeč o tom, kolik to bude, ani jak to bude. Já jsem řekl, ať to (Maláčová) oddělí, potom můžeme vést debatu, na co to navázat,“ dopověděl s poznámkou, že možné snížení poslaneckých platů se ve Sněmovně nesetkalo s příliš velkými ohlasy.

Podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka nelze předvídat, jak se jednotliví členové k návrhu šéfky resortu práce postaví. "Neznám parametry návrhu, tak jej nemůžu komentovat,” vysvětlil.

Nápady, jak snížit platy politiků, zaznívají často

S pokusy snížit politikům platy se česká politika potýká už delší dobu. Například Trikolóra, která je ve Sněmovně zastoupená dvěma svými členy, chtěla už na jaře prosadit úplné zmražení poslaneckých platů na dobu šesti měsíců. Důvodem byla epidemie koronaviru. Vláda k tomuto návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko.

O snížení platů politiků hodně mluví strany jako SPD nebo Piráti. Zbylé opoziční strany mají obecně názor, že se jedná pouze o populismus a že Maláčová pouze odvádí pozornost od problémů svého úřadu.

Základní měsíční plat člena Parlamentu ČR je letos 90 800 korun hrubého. V případě předsedy Poslanecké sněmovny i Senátu se jedná o částku 243 800 korun měsíčně a u šéfů parlamentních výborů, komisí a delegací o 127 800 korun. Od ledna si vrcholní politici přišli na desetinový růst platů spolu s nárůstem měsíčních náhrad.