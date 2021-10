Maláčová požádá o svolání tripartity kvůli situaci v automobilovém průmyslu

Automobilka Škoda Auto dnes oznámila, že od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí, nebo zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech kvůli nedostatku čipů.

„Automobilový průmysl je motorem naší ekonomiky. Zaměstnává velké množství lidí a je na něm závislá spousta firem. Proto budu na začátek příštího týdne požadovat svolání tripartity,“ uvedla Maláčová. Tripartitě předsedá premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že je připraveno přispět k udržení pracovních míst podobně jako za epidemie. Resort práce připravil v koronavirové krizi kurzarbeitový program Antivirus. Uzavřeným provozům a firmám, které se potýkaly s výpadkem poptávky, personálu či surovin, z něj stát poskytoval příspěvky na náhrady mezd. Od července je možné v Česku využít také nový zákonný kurzarbeit. Po projednání v tripartitě ho může spustit vláda. "Cílem je mít v případě potřeby okamžitě k dispozici veškeré dostupné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které pomohou ochránit pracovní místa,“ sdělila Maláčová. O jaké konkrétní kroky by se mohlo jednat, neupřesnila. Dodala, že je její úřad v kontaktu se zástupci mladoboleslavské automobilky i se Svazem průmyslu a dopravy.

Z programu Antivirus mohli zaměstnavatelé získat příspěvky na výdělky při výpadcích produkce a služeb za období do konce května. Příspěvky na náhrady lidí v karanténě se mají vyplácet do konce října. Aby bylo možné případně spustit nový kurzarbeit, musel by kabinet po tripartitním projednání stanovit v nařízení ještě přesné podmínky. Předpis by mimo jiné určoval, kdo, kde a po jakou dobu by měl mít na státní příspěvky na mzdy nárok a při jakém rozsahu zkrácené práce.