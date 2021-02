Maláčová se dohaduje se Schillerovou na twitteru. Lidé nechápavě kroutí hlavou

Ministryně financí napsala, že situaci je třeba narovnat a najít rychle s opozicí i Senátem řešení. "Na ministerstvu financí na tom pracujeme, Janě Maláčové nabízím pomocnou ruku," uvedla. "Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem," vzkázala jí Maláčová.

Ministryně Schillerová na dotaz ČTK uvedla, že řešením je upravit zákon do podoby, na které se shodla vláda se sociálními partnery a kterou byla ochotná podpořit opozice v Senátu i ve Sněmovně. "Návrh je nutné odeslat do Sněmovny zpět co nejrychleji, bez přílepků, ponechat částku 370 korun a zapracovat jedinou změnu, kterou je prodloužení lhůty na 140 dnů," uvedla Schillerová.

Ve @snemovna neprošel příspěvek 370 Kč/den pro zaměstnance v karanténě či izolaci. Ti teď musí čekat. Pro OSVČ v karanténě ale bonus 500 Kč/den už platí. To musíme narovnat a najít rychle s opozicí i @SenatCZ řešení. Na @MinFinCZ na tom pracujeme, @JMalacova nabízím pomocnou ruku — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 27, 2021

Sněmovna v pátek opětovně schvalovala vládní návrh z pera ministryně Maláčové, který měl lidem v nařízené karanténě přinést příspěvek k náhradě mzdy až 370 korun denně. Senát vrátil tento návrh zákona poslancům s pozměňovacími návrhy.

Chtěl z něj mimo jiné odstranit poslanecké úpravy, které se do něj dostaly ve Sněmovně na návrh poslanců ČSSD. Opoziční poslanci i senátoři je označovali jako přílepky, tedy nesouvisející změny jiných zákonů. Například ukládaly podnikatelům povinnost hlásit úřadům práce volná místa.

Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 27, 2021

Pro přehlasování Senátu bylo zapotřebí alespoň 101 poslanců. Přestože zákon podpořili vedle vládní koalice třeba lidovci, chyběl jediný hlas, protože se zdrželi tři poslanci hnutí ANO. Zákon tak nebyl schválen. Maláčová už oznámila, že připravuje nový návrh, který chce v pondělí předložit vládě.

Slovní spor mezi oběma členkami vlády vyvolal pozornost diskutujících. "Vy jste se tam úplně pomátli? Nevšimli jste si, že sedíte ve stejné vládě?" napsal například uživatel Pavel Werner. "Nepřijde vám oběma tohle prskání nedůstojné? Nemáte osobní kontakt, nebo telefon?" ptala se pro změnu uživatelka Veronika Václavková.